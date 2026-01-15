Distriktssköterska till BVC Askersunds vårdcentral
2026-01-15
Vill du arbeta med barns hälsa och utveckling i en verksamhet där samarbete, engagemang och patientens behov står i centrum? Då är du varmt välkommen till oss på Askersunds vårdcentral!
Askersunds vårdcentral är vackert belägen vid norra Vätterns strand och har cirka 10 000 listade patienter. Vår geografiska placering, med ett visst avstånd till sjukhusvården, gör att vi erbjuder ett brett och varierat uppdrag där du som distriktssköterska har en viktig roll i att ge trygg, nära och tillgänglig vård för barn och deras familjer.
Vi söker nu en legitimerad distriktssköterska till Barnavårdscentralen (BVC) vid Askersunds vårdcentral.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
I rollen som distriktssköterska på BVC arbetar du självständigt med barnhälsovård samtidigt som du är en del av ett sammansvetsat team präglat av samarbete, öppenhet och prestigelöshet. Du följer barn och familjer från nyföddhetsperioden till skolstart och arbetar med hälsoundersökningar, vaccinationer, föräldrastöd, rådgivning och förebyggande insatser utifrån barnets och familjens behov.
Arbetet är varierat och stimulerande, med nära samverkan med kollegor inom olika professioner samt externa aktörer. Förbättrings- och utvecklingsarbete är en naturlig del av vår verksamhet och vi välkomnar dina idéer och din kompetens för att fortsätta utveckla barnhälsovården. I tjänsten kan även arbete som sjuksköterska på vårdcentralsmottagningen förekomma.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
