Distriktssköterska till BVC - Arvika eller Eda
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Eda Visa alla sjuksköterskejobb i Eda
2025-11-13
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Eda
, Årjäng
, Arvika
, Grums
, Säffle
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
På Barnavårdscentralen i Eda blir du en av två BHV-sköterskor som tillsammans med två barnmorskor, en vårdadministratör, en pedagog och en kurator arbetar på familjecentralen.
På BVC i Arvika blir du en av fem BHV-sköterskor och på familjecentralen samarbetar vi med fem barnmorskor, en kurator, två pedagoger och två familjestödjare.
På våra enheter har vi ett gott samarbetsklimat och delaktiga medarbetare. Vår värdegrund vilar på barnkonventionen och alla människors lika värde. Vi jobbar aktivt med att nå ut till våra utomnordiskt födda familjer där familjecentralen är en bra arena för detta.
Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med varandra. Med detta i åtanke arbetar vi hälsofrämjande och förebygger ohälsa.
På familjecentralen har vi ett nära samarbete med barnmorskor, läkare, förskola, socialtjänst, kurator, psykolog, fritidsledare, med flera. Du får introduktion på arbetsplatsen och relevant fortbildning samt yrkesträffar som tillhandahålls regelbundet med flera tillfällen per år. Vi är också en hälsofrämjande arbetsplats, som erbjuder möjlighet till gemensamma friskvårdsaktiviteter och friskvårdsersättningPubliceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Vi söker en Distriktssköterska/barnsjuksköterska med placering i Arvika eller Eda.
Med barnet i fokus ger du som BHV-sjuksköterska stöd och information om till exempel amning, kost, sömn, språkutveckling, syn, hörsel, egenvård och barnsäkerhet. Tillsammans med föräldern följer du barnets utveckling fram till skolålder. Som BHV-sjuksköterska erbjuder du stöd i föräldraskapet, hälsoövervakning samt vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet för barn 0-6 år.
Dina kunskaper och kompetenser
Du är legitimerad distriktssköterska eller barnsjuksköterska med förskrivningsrätt.
Körkort B är ett krav då hembesök ingår i uppdraget.
Vi söker dig som är positiv, flexibel och engagerad. Vi vill att du bidrar med arbetsglädje och tar ansvar för såväl patienter som för kollegor och utveckling av verksamheten. Arbetet är självständigt, men kräver nära samarbete inom teamet och med andra aktörer, vilket förutsätter tydlig och lyhörd kommunikation, samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Tidigare erfarenhet från arbete inom barnhälsovård är önskvärt, men inte ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252387". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Barnavårdscentralen västra Värmland Kontakt
Annika Fors, enhetschef 010-8312596 Jobbnummer
9604083