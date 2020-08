Distriktssköterska till Bräkne-Hoby/ Kallinge vårdcentral - Region Blekinge - Sjuksköterskejobb i Ronneby

Region Blekinge / Sjuksköterskejobb / Ronneby2020-08-24I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.Vi har nu börjat det stora arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge. Under en tio-års period kommer vi att bygga nya lokaler och utveckla arbetssätt och teknik för att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg. Det är en spännande utvecklingsresa som du också kommer att få vara en del av.Primärvården omfattar Region Blekinges vårdcentraler, ungdomsmottagningar och sårcentrum. Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusresurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter och ibland i hemmen. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.Bräkne-Hoby vårdcentral ingår i Hälsoval och här är vi drygt 10 medarbetare i olika professioner som arbetar tillsammans för att möta våra ca 3000 listade patienter. Bräkne-Hoby är en filial till Kallinge Vårdcentral, vilket innebär att arbete kan förekomma på Kallinge vårdcentral. Vi har specialistsköterskemottagningar inom diabetes, och barnhälsovård.Vårdcentralen är miljöcertifierad.2020-08-24Brinner du för primärvård? Då är du varmt välkommen till vårt härliga gäng.Som distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentralen möter du allt från små barn till våra äldre medborgare. Här förekommer arbetsuppgifter såsom mottagningsarbete, medicinska bedömningar, telefonrådgivning, omläggningar, triagering med mera.Placering för tjänsten är på Bräkne Hoby vårdcentral.Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska. Du har ett genuint intresse för att hjälpa människor och arbetar alltid med patienten i fokus. Du är trygg i din yrkesroll och är en positiv kollega som bidrar till vårt goda arbetsklimat. Vidare har du god samarbetsförmåga, initiativförmåga och uppskattar ett högt tempo. Eftersom vi är måna om att hitta en kollega som kompletterar vårt team kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Meriterande är om du har erfarenhet av BVC-mottagning.Urvalet sker löpande - så skicka in din ansökan redan idag.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2020-09-13REGION BLEKINGE5331637