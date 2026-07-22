Distriktssköterska Till Asih Söderort I Årstaberg
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-22
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Vi söker nu en engagerad distriktssköterska som vill vara med i vårt härliga team och fortsätta bidra till patientarbetet hos oss. Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt, tar eget ansvar och kan samarbeta i vårt multiprofessionella team
Hos oss blir du en del av ett inkluderande team där vi samarbetar för att nå våra gemensamma mål. Vi har roligt tillsammans och har en mycket fin gemenskap. Vår enhet har kontor i Årstaberg så hit tar du dig enkelt med buss, pendeltåg eller med tvärbanan
Om oss Aleris ASIH ingår i affärsområdet Aleris Närsjukvård som även specialiserad palliativ vårdavdelning, Basal hemsjukvård, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår. Vår verksamhet har stor erfarenhet att bedriva ASIH och det finns idag 9 ASIH team i Stockholms södra länsdelar. Vi har hög kompetens och ett väl inarbetat arbetssätt, samt driver en väl fungerande palliativ slutenvårdsavdelning som är belägen på Handens Sjukhus. Inom ASIH tar vi hand om svårt sjuka patienter som vårdas i sitt eget hem och behöver avancerade vårdinsatser som annars ges inom slutenvården. Vårt mål är att skapa förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt, oavsett var patienten vårdas. Det omfattar bland annat att vi utifrån patientens egna önskemål och genom hög tillgänglighet dygnet runt, tillhandahåller bästa möjliga symtomkontroll och lindring.
Alla i vårt multiprofessionella team har ett nära samarbete med varandra för att tillgodose patienternas behov på bästa möjliga sätt. Vi arbetar personcentrerat och med de 6 S:en som stöd i vårt förhållningssätt. Vi arbetar även aktivt med införande av digitalisering inom sjukvården som videobesök och meddelande mottagning för enheten.
Hos oss på ASIH Söderort arbetar du i multiprofessionella team med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, undersköterskor, fysioterapeuter för att ge våra patienter den bästa vården. I teamet är de högt i tak och vi stöttar varandra i det dagliga arbetet och vi arbetar tillsammans, även över gränserna mellan våra ASIH enheter om behov av det uppstår.
Rollen På ASIH Söderort erbjuder vi ett stimulerande arbete i en verksamhet som är specialiserad och ligger i framkant inom området. Som distriktssköterska hos oss får du ta del av en arbetsplats med välplanerade och moderna lokaler med ett mycket gott arbetsklimat.
Inom ASIH tar vi hand om svårt sjuka patienter som vårdas i sitt eget hem och behöver avancerade sjukvårdsinsatser som annars ges inom slutenvården. Vårt mål är att skapa förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt, oavsett var patienten vårdas. Det omfattar bland annat att vi utifrån patientens egna önskemål och genom hög tillgänglighet dygnet runt, tillhandahåller bästa möjliga symtomkontroll och lindring.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Arbetsuppgifterna som distriktssköterska är varierande och utmanande, vilket bidrar till en ständig utveckling. Du kommer bland annat att arbeta med digitala verktyg samt att vi alltid arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
Om dig Vi söker dig som värnar om att ge god omvårdnad, ett personligt bemötande och som genom din professionalitet upprätthåller hög kvalitet i patientarbetet. Som distriktssköterska är du van att arbeta självständig och anpassar dig lätt till de olika situationer du ställs inför. Vi ser gärna att du vill engagera dig i verksamhetens utveckling och i samarbete med dina kollegor verka för en modern och effektiv vård.
Vi söker dig som:
är distriktssköterska gärna med erfarenhet inom palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet eller har ett intresse av att lära dig mer om palliativ vård och ASIH.
har B körkort
är kommunikativ och trivs i större sammanhang
är lyhörd, empatisk och närvarande med integritet och hög lojalitet
har ett positivt förhållningssätt, trivs i ett högt arbetstempo och har en god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete
är flexibel och öppen för nya utmaningar, intresserad av utveckling, tänker nytt och finner nya lösningar
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidare som inleds med 6 månaders provanställning. Omfattning: Heltid, dag, kväll och helger. Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Sista ansökningsdag är 2026-08-31 men i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan idag! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta tillförordnad enhetschef Alexej Alvariza på tel: 0790-719 109 eller mejl: alexej-rogelio.alvariza@aleris.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8109811-2112222". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Upplagsvägen (visa karta
)
117 55 STOCKHOLM Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
10009529