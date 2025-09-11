Distriktssköterska till Älmhults vårdcentral
Achima Care AB / Sjuksköterskejobb / Älmhult Visa alla sjuksköterskejobb i Älmhult
2025-09-11
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Achima Care AB i Älmhult
, Ljungby
, Alvesta
, Växjö
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad distriktssköterska som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Hos oss får du en viktig roll i att möta patienter i alla åldrar, både i mottagning och via telefon- och digital rådgivning, samt arbeta med vaccinationer och förebyggande hälsovård.
Vår vårdcentral ligger centralt i Älmhult - en småstad med internationell prägel och ett öppet klimat. Här möter du patienter från många olika bakgrunder, vilket ger variation och bredd i arbetet. Vi är ett kompetent och välkomnande team som värdesätter samarbete, kvalitet och ett gott bemötande.
Som distriktssköterska hos oss arbetar du självständigt och i nära samarbete med kollegor från olika professioner. Du har en viktig roll i att skapa trygghet och kontinuitet för våra patienter och bidrar aktivt till att utveckla våra arbetssätt.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska, trygg i din yrkesroll och med förmåga att arbeta självständigt. Erfarenhet från primärvård är meriterande.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, med inledande provanställning och tillträde enligt överenskommelse. Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag med cirka 50 kollegor som tillsammans ansvarar för omkring 12000 listade patienter. Här får du möjlighet att utvecklas i en arbetsmiljö där både patientens och medarbetarens bästa alltid står i centrum.
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Senada Hodzic, på senada.hodzic@achima.se
alternativt 073-860 16 84. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
(org.nr 556601-9823), http://www.achima.se/ Arbetsplats
Achima Care Kontakt
Senada Hodzic senada.hodzic@achima.se Jobbnummer
9503266