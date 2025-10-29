Distriktssköterska sökes till Vårdcentralen Breared
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Varberg Visa alla sjuksköterskejobb i Varberg
2025-10-29
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Nu har du möjlighet att bli en del i utvecklingen hos oss i Breared.
Vill du vara med på vår resa? Vi söker nu en distriktssköterska till vår vårdcentral!Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som distriktsköterska på vår vårdcentral innebär en spännande variation på arbetsuppgifter. Du kommer arbeta med bland annat telefonrådgivning, tidsbokningar, bedömningar av patienter och mottagningsarbete. Vi går mer och mer mot en digitaliserad vård och i det arbetet ser vi att du kommer arbeta med våra vårdsystem men också med att besvara våra patienter för rådgivning via chatt.
Du kommer att arbeta med diabetespatienter på egen diabetesmottagning.
Arbetet är förlagt till vardagar, måndag till fredag. Vissa kvällar och helger bemannar vi även kvälls- och helgmottagningen.
Om arbetsplatsen
Vi på Breared har nu vuxit oss tillräckligt stora för att vara en självständig vårdcentral, från att tidigare varit en filial till Västra Vall. Vi ligger i ett expansivt område vara fem minuter från centrum.
Här möter vi vårdens framtida utveckling tillsammans, genom ett löpande arbete, där vi omvärldsbevakar för att uppnå våra egna uppsatta mål. Vi strävar efter att ha ett lyhört ledarskap där vi är måna om att du som medarbetare ska känna dig hörd och delaktig i vår utvecklingsprocess.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska. Du har tidigare erfarenhet av arbete i primärvården och ett intresse av att utveckla vårt arbete med digitaliserad vård.
Vidare vill vi att du värderar det kollegiala samarbetet då det är en självklarhet för oss eftersom vi arbetar tätt i våra professioner. Du har ett strukturerat arbetssätt och skapar förutsättningar för ett bra flöde på mottagningen. För att trivas hos oss som distriktsköterska är du positiv till förändring och vill vara med på vår utvecklingsresa. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1002". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Närsjukvården Halland Kontakt
Erica Winbo, Verksamhetschef 070-2761702 Jobbnummer
9580041