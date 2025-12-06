Distriktssköterska sökes till Mitt i Stan vårdcentral
2025-12-06
Vi är en privat vårdcentral som drivs på uppdrag av Region Örebro län. Vår verksamhet fortsätter att växa, och vi söker nu en engagerad distriktssköterska som vill vara delaktig i att utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss. Vi är en centralt belägen vårdcentral med ett nära och kompetent team där patienten alltid står i fokus.
Som distriktssköterska hos oss får du en viktig roll i verksamheten. Du kommer att arbeta både självständigt och i team med andra professioner. Vi värdesätter ett gott bemötande, ett professionellt förhållningssätt och ett genuint intresse för primärvård.Publiceringsdatum2025-12-06Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete på vårdcentral/primärvården
Meriterande erfarenheter
• Goda kunskaper i Cosmic journalsystem
• Specialistutbildning som diabetessjuksköterska, astma/KOL-sjukskötersja.
• Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och med hög kvalitet
Vi erbjuder bl.a.
• En trygg och trivsam arbetsplats med engagerade kollegor
• Möjlighet att påverka och utveckla rutiner och arbetssätt i vår växande verksamhet
• Centralt läge med goda kommunikationsmöjligheter
• Ett varierat arbete där du möter patienter i alla åldrar
Vill du vara med och forma vårdcentralens fortsatta utveckling? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: order@mittistanvc.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NärkeCare AB
(org.nr 559416-5333)
Fredsgatan 2 (visa karta
)
703 39 ÖREBRO Jobbnummer
9632074