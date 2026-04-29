Distriktssköterska/Sjuksköterska, Vikariat
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-04-29Om företaget
Välkommen till Närhälsan Töreboda vårdcentral - en trivsam och välfungerande arbetsplats med cirka 40 medarbetare och omkring 7 500 listade patienter.
Vi är en arbetsgrupp som värdesätter samarbete, teamkänsla och en god arbetsmiljö, lika högt som kvalitet och resultat. Vårdcentralen erbjuder både akut och planerad verksamhet med distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BVC och laboratorium. Vi har nära samverkan med barnmorskemottagning, ungdomsmottagning, rehabmottagning, folktandvård och socialtjänst, samt ett gott samarbete med Töreboda kommun.
Vårdcentralen är belägen centralt i Töreboda med goda pendlingsmöjligheter från exempelvis Skövde och Mariestad via tåg, buss eller bil.
Som anställd inom Närhälsan får du tillgång till goda utvecklingsmöjligheter, bland annat genom internutbildningar och mentorskapsprogram. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra arbetssätt för att möta både patienternas och medarbetarnas behov på bästa sätt.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter är varierade och omfattar hela det allmänmedicinska området. Du möter patienter i alla åldrar och arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande via telefon, digitala vårdmöten, hembesök och mottagning.
Arbetet inkluderar både akut och planerad verksamhet, där du självständigt triagerar, behandlar och följer upp patienter på egen mottagning. Samtidigt ingår du i ett nära samarbete med kollegor, tvärprofessionella team och externa aktörer.
Du är också delaktig i att utveckla och driva verksamheten framåt tillsammans med vårdcentralsledningen. En viktig och uppskattad del av uppdraget är att bidra till framtidens kompetensförsörjning genom handledning av studenter.
Som en del av vårt gemensamma uppdrag bemannar vi även jourcentralen i Mariestad tillsammans med fyra andra vårdcentraler, vilket innebär arbete kvällar och helger.
Jag som kommer vara din chef heter Christian Rexborn och ser fram emot att träffa dig.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning till distriktssköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom primärvård.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och har en naturlig förmåga att samarbeta med kollegor och övriga kontakter i ditt arbete. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl digitala möten som besök på mottagningen. Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden; Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på ungefär ett år, med eventuell möjlighet till förlängning.
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Intervjuer på vårdcentral kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
545 31 TÖREBODA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närhälsan Töreboda Vårdcentral Kontakt
Enhetschef
Christian Rexborn christian.rexborn@vgregion.se 0761295840
