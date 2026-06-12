Distriktssköterska/Sjuksköterska Vårdcentral Mora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Mora Visa alla sjuksköterskejobb i Mora
2026-06-12
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Gagnef
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Är du distriktssköterska eller sjuksköterska och letar efter ett arbete med varierande arbetsuppgifter i en organisation med ett brett uppdrag. Då har vi på Vårdcentral Mora jobbet för dig, här får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad!
På Vårdcentral Mora finner du ett bra arbetsklimat med gott samarbete i team både inom och mellan olika professioner, detta är en arbetsplats med stor professionell bredd och hög kompetens med möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll! Du hittar oss i nya och anpassade lokaler vid Lasarettsområdet i Mora. Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som distriktssjuksköterska arbetar du med mottagning där du utöver patientbesök även tar ansvar för väntelistor, remisser och för att planera in patienters framtida besök. Sjukvårdsrådgivning är en del i arbetet.
Som sjuksköterska är sjukvårdsrådgivningen en stor del av arbetet och det kombineras med olika ansvarsområden inom primärvårdsuppdraget. Kanske du har något i din ryggsäck som kan stärka vårt team!
I Region Dalarna arbetar vi i journalsystemet Cosmic. I övrigt använder vi TeleQ5 för sjukvårdsrådgivning via telefon och 1177 Direkt där vi arbetar med digital sjukvårdsrådgivning (chatt).
Som nyanställd erbjuds du en introduktion med erfaren kollega. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med en vidareutbildning som specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska.
Vidare har du en positiv inställning och ser möjligheter istället för hinder, du har lätt för att kommunicera, trivs med teamarbete och är samtidigt trygg med att arbeta självständigt. Du klarar av att hantera stressiga situationer och kan snabbt ställa om till ändrade förutsättningar. Att ta ansvar för primärvårdens uppdrag, bidra till ett gott arbetsklimat är en självklarhet för dig och du tycker om att arbeta med utveckling och förbättringsarbeten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Hos oss får du vara med och göra skillnad - varje dag. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:589". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Eva Gummus Eva.Gummus@regiondalarna.se 0250-493706 Jobbnummer
9961967