Distriktssköterska/Sjuksköterska till vårdcentralen Centrum
Region Kronoberg, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Primärvården i Växjö
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Välkommen till primärvården! Vår idé är enkel: när du behöver oss finns vi här. Tillsammans skapar vi en primärvård som gör skillnad för generationer. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, familjehälsan och En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi är en verksamhet i ständig utveckling, med målet att vara nära kronobergaren – genom hela livet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter – att kronobergarna får rätt vård och behandling, i rätt tid av bästa möjliga kompetens.
Vårdcentralen Centrum är en arbetsplats mitt i hjärtat av Växjö med gångavstånd till tåg och buss, och närhet till både grönområde och stadens puls. Här arbetar distriktsläkare, ST- och AT-läkare, distrikts- och sjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor, fysioterapeuter, rehabkoordinator och psykosocial resurs som tillsammans bildar ett stabilt och bra team.
Hos oss kan vi erbjuda dig ett utvecklande och spännande arbete på en av Region Kronobergs största offentliga vårdcentraler. Vi prioriterar utveckling både individuellt och i team och för oss är det viktigt att ha roligt på jobbet samtidigt som vi arbetar med patienten i fokus. Vi hoppas att du vill bli vår nya kollega på vårdcentralen Centrum och att du vill vara med och främja och utveckla samarbetet med övriga professioner för patientens bästa.
Nu söker vi dig som vill arbeta som distriktssköterska eller sjuksköterska hos oss på vår vårdcentral.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Arbetet som distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentralen Centrum är omväxlande och lärorikt. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer, en del träffar vi väldigt sällan och andra mer regelbundet. Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, men även med akuta symtom.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära mottagningsarbete, rådgivning via telefon och videobesök samt tidsbokning. Är du intresserad så ser vi gärna att arbete i någon av våra specialistmottagningar är en del av det dagliga arbetet.
Som distriktssköterska/sjuksköterska inom primärvården bidrar du även med din kompetens på vår jourläkarcentral i Växjö. Där finns vi till för våra medborgare helger och vardagar efter kl. 17. Vi är många som delar på uppdraget och blir det aktuellt för dig så får du en särskild introduktion till jourläkarcentralen för att känna dig trygg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska. Är du legitimerad distriktssköterska är det meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av mottagningsarbete med specialinriktning såsom astma/KOL, diabetes eller inkontinens.
Som person samarbetar du gärna med dina kollegor i professionella team men trivs också med att arbeta självständigt. För dig är det självklart att bidra till ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen och du står upp för vår gemensamma värdegrund, respekt för människan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Inför anställning begärs utdrag av misstanke- och belastningsregistret av arbetsgivaren.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 393/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Södra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Primärvården Kontakt
Tf avdelningschef
Anna Ninov anna.ninov-medin@kronoberg.se 0470-58 68 69 Jobbnummer
9962201