Distriktssköterska/ Sjuksköterska till Olofström vårdcentral
2026-01-16
I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Olofströms vårdcentral ingår i Hälsoval och här är vi cirka 25 medarbetare i olika professioner som arbetar tillsammans för att möta våra drygt 7100 listade patienter. Vi har också en seniormottagning i angränsande lokaler. Vi har specialistsköterskemottagningar inom diabetes, astma/KOL/rökavvänjning och barnhälsovård. Vårdcentralen är miljöcertifierad.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag och möjlighet till flexibel arbetstid.
Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta inom primärvården och tillsammans med övriga yrkesgrupper och kompetenser utveckla vårdcentralen. Som distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentralen kommer du få varierande arbetsuppgifter. Mottagningsarbete, medicinska bedömningar, telefonrådgivning och digital vård. Du kommer ha din egen mottagning inom ditt kompetensområde och arbeta tillsammans med dina kollegor. Gärna erfarenhet inom diabetes, astma/KOL, Barnhälsovård eller annat specialområde.
Om dig
Vi söker dig som är distriktsköterska/sjuksköterska med förskrivningsrätt. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av arbete från primärvården.
Vi ser att du har ett genuint intresse och engagemang för primärvård och har ett stort intresse för att utveckla vårt uppdrag i rätt riktning framåt för att möta framtidens patienter i nära vård. Hos oss kommer du ges möjlighet att utvecklas i din egen takt eftersom vi personlig utveckling inom arbetet är viktigt för oss.
Vi förväntar oss att du har god samarbetsförmåga och att du bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat. Vi värdesätter att du är positiv och att du har ett ödmjukt förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning (bankett 442.9).
Varmt välkommen med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/36". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Jenny Thomasson, Avdelningschef 0454-733163 Jobbnummer
9688883