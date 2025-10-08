Distriktssköterska / sjuksköterska Natt
2025-10-08
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Som distriktsköterska eller sjuksköterska inom Årjängs kommuns hemsjukvård arbetar du med att göra en verklig skillnad för de människor vi vårdar. Arbetet är varierande, meningsfullt och utmanande och bedrivs inom både ordinärt boende, korttidsboende, gruppboende inom LSS och för de som behöver personlig assistans - med andra ord för alla som behöver vård i hemmet. Vår verksamhet är indelad i geografiska områden för att säkerställa bästa möjliga vårdkvalitet.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar och frihet att påverka din arbetsdag. Här får du möjligheten att växa i din roll och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor som värnar om en positiv arbetsmiljö. Som en del av Årjängs kommun har du tillgång till friskvårdsbidrag och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling för att främja både ditt välmående och din professionella utveckling.
Bli en del av oss och var med och skapa framtidens vård - sök jobbet nu! Som sjuksköterska har du ett av Sveriges viktigaste jobb.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Arbetet som sjuksköterska på natten inom Årjängs kommuns hemsjukvård är ett varierande, kul och utmanande arbete . Ditt jobb är att göra medicinska bedömningar, hantera läkemedel, delegera, handleda och ge stöd och råd till omvårdnadspersonalen.
Du kommer att planerar och ansvara för de hälso- och sjukvårdsinsatserna som utförs för den som behöver vård och det kräver både beslutsamhet och analytiskt tänkande, och du arbetar tätt tillsammans med kommunens nattpatrull.Kvalifikationer
Leg. sjuksköterska.
Giltigt B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla vår hälso-sjukvård, för att kunna erbjuda bästa möjliga vård och omsorg till kommunmedborgaren.
Tycker du om att arbeta självständigt, men samtidigt vara en god lagspelare och ha förmåga att bedöma och fatta beslut i vårdsituationer?
Det är bra, för vi söker en person som är strukturerad, kan prioritera i ditt arbete och är trygg i din yrkesroll med god förmåga att handleda och hålla ihop alla insatser. Vi arbetar alltid med helhetssyn på patienten.
Du är och ser värdet i att vi lär oss av varandra. Du är positiv, ser möjligheter och har en god samarbetsförmåga.
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Enligt avtal.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Årjängs kommun
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Kontakt
Områdeschef
Jeanette Ullman Jeanette.Ullman@arjang.se 057314035 Jobbnummer
