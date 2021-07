Distriktssköterska/sjuksköterska med intresse av hjärtsvikt söke - KRY International AB - Sjuksköterskejobb i Osby

KRY International AB / Sjuksköterskejobb / Osby2021-07-07Helsa vårdcentral Osby/Lönsboda i Skåne söker Distriktssköterska/Sjuksköterska med stort intresse av hjärtsvikt och hypertoni!Helsa vårdcentral Osby, med filial Helsa vårdcentral Lönsboda, är en fullt utrustad vårdcentral. Hos oss arbetar bland annat specialister i allmänmedicin, kardiologer, distriktssköterskor, fysioterapeuter, hjärtsjuksköterska, medicinska sekreterare, BVC, sköterskemottagning, laboratorie, diabetes, astma/KOL-team och kurator. I dagsläget har vi ca 7 000 listade patienter och ett team på 20 trevliga medarbetare.2021-07-07Vi är en certifierad hjärtsviktsmottagning på uppdrag av Region Skåne och har egen ultraljudsapparat. Du kommer framförallt arbeta inom hjärtsvikt och hypertoni, samt livsstil, med egen planerad mottagning och uppföljningar. Det gör du tillsammans med hjärtsviktsteamet som består av kardiologer och fysioterapeuter. Utöver detta kommer du arbeta med planerad mottagning för akuta, och övriga planerade patienter samt telefonrådgivning. Det finns stora möjligheter att påverka arbetets utformning och att aktivt få arbeta med utveckling och kvalité i verksamheten - exempelvis i våra team inom hjärt/kärl, diabetes, astma/KOL eller psykisk hälsa.Kvalifikationer & egenskaperDu har en svensk legitimation som distriktssköterska eller sjuksköterska.Mycket goda svenska språkkunskaper, både i tal och skrift (viktigt då du ska kunna kommunicera obehindrat med patienter, anhöriga och kollegor).B-körkort är ett krav, då vi har filial i Lönsboda och del av tjänstgöring sker där.Det är meriterande om du har 7,5 hp inom hjärtsvikt.Det är meriterande att ha erfarenhet av primärvård eller vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård.Som person är du engagerad och nyfiken för primärvården och dess uppdrag - att vårda och stötta befolkningen genom hela livet. Du lägger stor vikt vid helhetsperspektivet i varje enskilt patientmöte och brinner för att möta människor med ett gott bemötande. Vidare är du ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Att slutligen vilja prova ny teknik och nya arbetssätt för att på bästa sätt hjälpa våra patienter är ett viktigt och uppskattat attribut.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att även du vill bidra till vårt goda arbetsklimat.Vi erbjuder digAtt vara del av en utvecklingsinriktad organisation med korta beslutsvägar.En arbetsgivare som prioriterar din arbetsmiljö och kompetensutveckling.Möjligheten att påverka din egen mottagning och arbete.Tjänstepension, föräldrapenningtillägg, förmånliga försäkringar och generöst friskvårdsbidrag.Konkurrenskraftig lön, bra arbetsmiljö och mycket trevliga kollegor!Övrig informationStart: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid, tillsvidareArbetstider: Vardagar 08-17Plats: Östra Järnvägsgatan 14, Osby & Bokelundsgatan 5, LönsbodaLön: Månadslön enligt överenskommelseOm Kry/HelsaKry/Helsa har blivit en av de snabbast växande aktörerna inom primärvård i Sverige. Men vi skiljer oss från mängden på fler sätt än så. Hos oss är innovation ett ledord, och genom att utmana status quo driver vi en utveckling som gör högkvalitativ, modern vård mer tillgänglig för alla. Allt vi gör är utformat efter hur människor faktiskt lever sina liv idag. Genom att bygga vårdmottagningar med fokus på patienternas behov, anställa enastående vårdpersonal och se till att de trivs, samt utveckla teknik som gör det enklare att få - och ge - vård, revolutionerar vi sjukvården och skapar verklig förändring i människors liv.Kry lyder under Socialstyrelsens föreskrifter samt IVO:s tillsyn och omfattas bl.a. av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan med CV HÄR ( https://career.kry.se/jobs/1239632-sjukskoterska-med-utbildning-inom-hjartsvikt-sokes-till-vardcentral-i-osby-lonsboda/applications/new?secret=230984ba-5d51-4777-bd12-7eacfa20ea00) senast den 31 juli! Har du frågor är du välkommen att kontakta tove.prohorenko@kry.se Nu har Helsa gått samman med Kry. Tillsammans kan vi ge patienten en smidigare vårdupplevelse och bland annat tillgång till vård under fler av dygnets timmar, både fysiskt och digitalt. Läs mer om sammanslagningen på ( http://www.kry.se/helsa) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-24KRY International AB5851254