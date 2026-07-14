Distriktssköterska/Sjuksköterska
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Falköping Visa alla sjuksköterskejobb i Falköping
2026-07-14
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, Skara
, Tidaholm
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eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
Välkommen till Närhälsan Oden vårdcentral. Här arbetar det 60 engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier så som läkare, distriktssköterskor, specialistsköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, psykologer, kuratorer och psykoterapeuter. Vi utvecklar vår verksamhet just nu och behöver bli fler! Därmed söker vi två distriktssköterskor/sjuksköterskor till vår verksamhet.
Vi har i dagsläget 11 450 listade patienter i olika åldrar hos oss och tillsammans arbetar vi för att på bästa sätt möta våra patienters behov. Hos oss arbetar vi nära varandra i multiprofessionella team där varje yrkesroll är viktig och bidrar till helheten.
Utöver att vara engagerade i våra patienter är vi också engagerade i varandra. På arbetsplatsen finns ett gemensamt intresse för hälsa och välmående – flera av oss uppskattar träning och matlagning, och några byter gärna vårdskorna mot motorcykelhjälm på fritiden. Vi tror att trivsel och gemenskap också gör oss till bättre kollegor och vårdgivare.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård, både via telefon, hembesök, digitala vårdmöten och på mottagningen. Arbete på jourcentralen ingår i tjänsten.
Arbetet sker genom både akut och planerad verksamhet. Som distriktsköterska/sjuksköterska hos oss har du ett varierat och utvecklande uppdrag. En central del i arbetet är vår bedömningsmottagning, där du använder din kompetens för att göra professionella bedömningar, prioritera patientflöden och bidra till en trygg och effektiv vård. Ett nära samarbete sker med dina kollegor på enheten och tvärprofessionellt i teamet, men även tillsammans med andra aktörer såsom hemsjukvård och annan specialistvård. Tillsammans med vårdcentralsledningen ansvarar ni för att utveckla och driva verksamheten framåt. Att utbilda framtidens kollegor är en viktig och givande del av vårt uppdrag, därför ingår även handledning av studenter som del i din roll på vårdcentralen.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning till distriktssköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom primärvård och/eller har studenthandledarutbildning 7,5 hp.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter. Teamarbete är en central del av vår verksamhet, varför vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt och en förmåga att nyttja och uppskatta den samlade kompetensen i arbetsgruppen.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl digitala möten som besök på mottagningen. Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Intervjuer på vårdcentralen kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
S:t Olofsgatan 8 (visa karta
)
521 85 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närhälsan Oden vårdcentral Kontakt
Verksamhetschef
Vanja Arrias 072-2480341 Jobbnummer
10002490