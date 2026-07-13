Distriktssköterska / Sjuksköterska
Hagfors Kommun / Sjuksköterskejobb / Hagfors Visa alla sjuksköterskejobb i Hagfors
2026-07-13
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ARBETSPLATS HAGFORS KOMMUN
Som distriktssköterska/sjuksköterska tillhör du Individ- och omsorgsavdelningens organisation
med distriktssköterskor/sjuksköterskor. I dagsläget söker vi dig som vill vara
omvårdnadsansvarig och arbeta inom LSS verksamheten . Arbetspassen är på vårt
grundschema idag förlagda dag med två helger på sex veckor.
Individ- och omsorgsavdelningen arbete bygger på en gemensam värdegrund där den
enskilde ska känna trygghet och meningsfullhet, insatserna ska vara av god kvalitet och den
enskilde ska få ett gott bemötande.
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom öppen
hälso- och sjukvård eller vård av äldre. Du har en personlig lämplighet att ge omvårdnad, ett
gott omdöme, är flexibel i tanke och handling, är lyhörd och har en god samarbetsförmåga
samt aktivt bidrar till att föra verksamheten framåt och är engagerad i din egen
yrkesutveckling. Körkort med förarbehörighet B.
Sjuksköterskan leder omvårdnadsarbetet tillsammans med enhetschef, handleder och utbildar
baspersonal. Tillsammans i teamet arbetar man för att ge den enskilde en god, trygg och säker
vård och omsorg. Sjuksköterskan driver nödvändiga utvecklingsarbeten tillsammans med
MAS. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som vill delta i att leda och utveckla vår verksamhet!
LÖN
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Vårdförbundet, Paulina Lind, paulina.lind@hagfors.se
och Pia Hagman,pia.hagman@hagfors.se
når du genom Hagfors kommuns växel, 0563-185 00.
ÖVRIGT
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med
annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urvalsprocessen sker löpande. Skicka in din ansökan redan i dag, dock senast 30 juni 2026.
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i Hagforsstrategin.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
I tjänsten i Hagfors kommun innebär det att BankID behövs för vissa arbetsuppgifter.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagfors Kommun
(org.nr 212000-1884), https://www.hagfors.se/undersidor/arbete-och-naringsliv/lediga-jobb.html
Dalavägen 10 (visa karta
)
683 80 HAGFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Individ- och omsorgsavdelningen, HSL/Sjuksköterskor Kontakt
Verksamhetschef
Susanne Aristidou susanne.aristidou@hagfors.se 0563-18576 Jobbnummer
10001018