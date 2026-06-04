Distriktssköterska/Sjuksköterska
Familjeläkarna I Arboga Aktiebolag / Sjuksköterskejobb / Arboga Visa alla sjuksköterskejobb i Arboga
2026-06-04
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Vi söker en distriktssköterska eller Sjuksköterska till Grindberga Vårdcentral i Arboga.
Sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvård som består av telefonrådgivning samt tidsbokade besök på mottagningen. T ex, sårvård, suturtagning, katetervård, injektionsgivning och vaccinering.
Varje sköterska har dessutom ett eget ansvarsområde (demens, diabetes, hälsosamtal, astma/KOL eller inkontinens)
Det råder god samarbetsanda i gruppen.
Övr yrkeskategorier som finns på plats; Läkare, psykoterapeut, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och barnmorska.
Vi har 7500 listade patienter
Driftformen är privat med vårdavtal med Region Västmanland Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: eva.sparlin@grindbergafle.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grindberga". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna I Arboga Aktiebolag
(org.nr 556509-1005)
Österled 30 (visa karta
)
732 45 ARBOGA Arbetsplats
Familjeläkarna i Arboga AB Jobbnummer
9948393