Distriktssköterska/Sjuksköterska
2026-04-07
Publiceringsdatum2026-04-07Om företaget
Capio Hälsocentral Bomhus är en av Capios tre hälsocentraler i Gävle. Vi är ett trettiotal medarbetare som ger vård till ca 7800 listade och vi är ett sammansvetsat team. Under året planerar vi för att börja med ett nytt arbetssätt kring patienter med kronisk sjukdom. Arbetssättet skapar en bättre arbetsmiljö, minskar inkommande samtal och samtidigt bra kontroll på patienterna.
Din roll
Vi söker en legitimerad distriktssköterska/sjuksköterska till vårt team. Tjänsten omfattar sedvanliga arbetsuppgifter i primärvård såsom triagering, telefon- och chattrådgivning, mottagningsarbete med bedömning av akuta patienter, vaccinationer, sårvård, livsstilssamtal samt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Du kommer att arbeta självständigt med eget mottagningsansvar samtidigt som du ingår i ett nära samarbete med kollegor och andra professioner i verksamheten.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
En inkluderande arbetsplats med stark lagkänsla där samarbete och arbetsglädje värderas högt
Möjlighet till kompetensutveckling både internt och externt samt deltagande i nätverk
Flextid, friskvårdsbidrag och andra förmåner
En arbetsplats där du får bidra till förbättringsarbete och utveckling av rutiner
Om dig
Du är legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska med erfarenhet från primärvård. Vi ser gärna att du har erfarenhet av mottagningsarbete, rådgivning via telefon/chatt och arbete med vaccinationer och sårvård. Meriterande är kunskap inom hypertoni, astma/KOL eller erfarenhet av livsstilsrådgivning.
Personliga egenskaper vi värdesätter är att du är trygg i din yrkesroll, ansvarstagande, flexibel och har god kommunikativ förmåga. Du är engagerad, lösningsorienterad och bidrar gärna med idéer för att förbättra vår verksamhet samtidigt som du delar med dig av din kunskap.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas
Heltid
Dagtid måndag-fredag. Öppettiderna är 07-17 och vi turas om att bemanna dessa tider
Tillträde enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag är 2026-04-30. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig.
