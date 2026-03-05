Distriktssköterska/sjuksköterska
Region Jämtland Härjedalen, Bräcke hälsocentral / Sjuksköterskejobb / Bräcke Visa alla sjuksköterskejobb i Bräcke
2026-03-05
, Höganäs
, Ängelholm
, Helsingborg
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Bräcke hälsocentral i Bräcke
, Östersund
eller i hela Sverige
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Att arbeta som distriktssjuksköterska/sjuksköterska på Bräcke hälsocentral innebär traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, arbete i team tillsammans med läkare och övrig personal. Det är också väldigt varierande och att även akuta arbetsuppgifter förekommer. Beroende på utbildningsbakgrund och intresse så kan det även finnas möjligheter till ett specialistområde. Det kan vara samordningsroll för nära vård, diabetes, barn eller astma KOL sjuksköterska.
Möjlighet finns att utgå från Gällö, Bräcke eller Kälarne om du är intresserad av samordningsrollen för nära vård. Utifrån uppdrag har du stor möjlighet att planera ditt arbete.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller vidareutbildning till distriktssköterska eller inom vård av äldre.
Du har ett genuint intresse för människor och har patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge patienterna bästa möjliga vård. Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat då du har initiativförmåga och ansvarskänsla. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Vi söker dig som vill arbeta för en god primärvård med hög tillgänglighet och kvalitet.
Vi värdesätter att du är engagerad och flexibel som person med en god samarbetsförmåga och vilja att vara med och utveckla verksamheten i andan av teamarbete.
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310080". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Bräcke hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Anette Alfredsson anette.alfredsson@regionjh.se 0693-16633 Jobbnummer
9778194