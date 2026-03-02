Distriktssköterska/ Sjuksköterska
Din Vårdcentral i Stockholm AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-03-02
Kassem Vårdcentral söker Distriktssköterska/
Sjuksköterska
Sjuksköterska på riktigt?
I Kista möter du patienter i olika åldrar och livssituationer, med varierande
vårdbehov och social bakgrund.
Vill du bli kliniker på riktigt kan du få chans att växa i din yrkesroll hos oss. Med gott stöd längs vägen
förstås.
Vi som jobbar här är ett glatt gäng som främjar teamarbete. Vi trivs med vårt arbete och med varandra. I
fikarummet är det högt i tak och glatt humör.
Vi värdesätter en hälsosam livsstil och värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Du har
möjlighet att till viss del påverka dina egna arbetstider genom flextid och därmed din egen
arbetssituation när verksamheten så tillåter.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter för sjuksköterska på vårdcentral. Tjänsten är till
största delen på husläkarmottagningen och innefattar planerade och oplanerade besök på mottagningen,
jourlinje samt telefonrådgivning. Arbete i hemsjukvården kan förekomma.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid, 100% men deltid kan diskuteras. Arbetstid måndag-fredag.
Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller Distriktssköterska med förskrivningsrätt och behörighet att verka inom
svensk sjukvård. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, primärvård är meriterande. God
datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid professionellt bemötande av både patienter och medarbetare. Planering och
samordning är välbekanta begrepp för dig, du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut. Egenskaper som är bra att ha i den här tjänsten är lyhördhet, flexibilitet och nytänkande.
Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig
av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du
passar in i arbetsgruppen.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt
gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Region Stockholm:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt
den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke
legitimerad personal med patientkontakt.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund
och förutsättningar.
Välkommen med din ansökan!Kontaktuppgifter för detta jobb
Ulf Nwaigwe-Aringer, Verksamhetschef,
070-0772232verksamhetschef@kassem-vc.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: verksamhetschef@kassem-vc.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Vårdcentral i Stockholm AB
(org.nr 559436-8721)
kistagången 26 (visa karta
)
164 40 KISTA Jobbnummer
9772794