Distriktssköterska/Sjuksköterska
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Mark Visa alla sjuksköterskejobb i Mark
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-02-25Om företaget
Vi välkomnar dig till oss på Närhälsan Skene vårdcentral, vi är belägna i Skene i natursköna Marks kommun med goda kommunikationer till Göteborg, Borås och Varberg.
Vårdcentralen har fina lokaler och är belägen i samma byggnad som Södra Älvsborgs Sjukhus, Skene och har 10800 listade patienter.
Vi är 35 medarbetare varav majoriteten arbetat länge på vårdcentralen. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö, har en bra sammanhållning och ett gott samarbete mellan professionerna. Vi lägger stor vikt vid att alla ska trivas då det är vår övertygelse att det gynnar våra patienter.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta patienternas behov.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan:
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård, både via telefon, hembesök, digitala vårdmöten och på mottagningen.
Arbetet sker genom både akut och planerad verksamhet. Du arbetar till stor del självständigt med egen mottagning där du triagerar, behandlar och följer upp patienter. Ett nära samarbete sker med dina kollegor på enheten och tvärprofessionellt i teamet, men även tillsammans med andra aktörer såsom hemsjukvård och annan specialistvård. Tillsammans med vårdcentralsledningen ansvarar ni för att utveckla och driva verksamheten framåt. Att utbilda framtidens kollegor är en viktig och givande del av vårt uppdrag, därför ingår även handledning av studenter som del i din roll på vårdcentralen.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning till distriktssköterska. Det är meriterande om du har påbyggnadsutbildning inom Astma/KOL om minst 15 högskolepoäng, erfarenhet från arbete inom primärvård och/eller har handledarutbildning 7,5 hp, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och har en naturlig förmåga att samarbeta med kollegor och övriga kontakter i ditt arbete. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl digitala möten som besök på mottagningen. Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden; Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat på 12 månader med möjlighet till förlängning.
Intervjuer på vårdcentral kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
