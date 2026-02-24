Distriktssköterska/sjuksköterska
2026-02-24
Om oss - Välkommen till en engagerad arbetsplats inom sjuksköterskeyrket
Capio Norrlandskliniken driver hälsocentral, specialistklinik, företagshälsovård och röntgenverksamhet under samma tak i Umeå. Hälsocentralen Norrlandskliniken har 11 900 listade patienter och är sedan starten 2010 en väletablerad vårdgivare i regionen. Capio Norrlandskliniken har 60 medarbetare. Vår utgångspunkt är att alltid sätta patientens behov i första rummet och erbjuda trygg vård. Hos oss arbetar ett team av legitimerade sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och andra kompetenta yrkespersoner tätt tillsammans med mål att erbjuda omtänksam, kvalitativ och evidensbaserad vård. Vi värdesätter arbetsglädje, respekt och jämlikhet, där alla bidrar till en inkluderande arbetsmiljö.
Din roll som sjuksköterska - Fokus på kvalitet och tillgänglighet
Som sjuksköterska hos oss arbetar du utifrån patientens behov på mottagning. Du hanterar självständigt medicinska bedömningar, rådgivning, läkemedelshantering, uppföljning och samarbetar nära kollegor i teamet. Arbetet erbjuder variation, självständighet och förutsättningar att utvecklas inom sjuksköterskeyrket.
Ansvarsområden för dig som sjuksköterska
Självständigt utföra omvårdnadsuppgifter och medicinska bedömningar
Planera och samordna vårdinsatser utifrån patientens behov
Samarbeta med teamet för att säkerställa en helhetsorienterad vård
Journalföra och följa rutiner enligt gällande riktlinjer
Delta i förbättringsarbete och fortbildning
Kvalifikationer - Vad vi söker hos dig
Distriktsköterska eller legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande
God samarbetsförmåga, initiativkraft och flexibilitet
Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Därför ska du välja oss som arbetsgivare
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst 100%, deltid kan diskuteras.
Trygg anställning med kollektivavtal
Individuell lönesättning
Stöd från erfarna kollegor i ett positivt och kompetent team
Möjligheter till kompetensutveckling.
Friskvårdsbidrag och fredagsfrukost.
Om du vill bidra till framtidens vård och utveckla dig i rollen som sjuksköterska - välkommen med din ansökan!
Ansökan och kontakt
Sista dag att ansöka är 260324, rekrytering sker fortlöpande. Tillträde enligt överenskommelse. Vi undanber oss vänligen all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt leverantörer av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
