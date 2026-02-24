Distriktssköterska/sjuksköterska

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Umeå
2026-02-24


Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Umeå, Sundsvall, Gävle, Falun, Borlänge eller i hela Sverige

Om oss - Välkommen till en engagerad arbetsplats inom sjuksköterskeyrket
Capio Norrlandskliniken driver hälsocentral, specialistklinik, företagshälsovård och röntgenverksamhet under samma tak i Umeå. Hälsocentralen Norrlandskliniken har 11 900 listade patienter och är sedan starten 2010 en väletablerad vårdgivare i regionen. Capio Norrlandskliniken har 60 medarbetare. Vår utgångspunkt är att alltid sätta patientens behov i första rummet och erbjuda trygg vård. Hos oss arbetar ett team av legitimerade sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och andra kompetenta yrkespersoner tätt tillsammans med mål att erbjuda omtänksam, kvalitativ och evidensbaserad vård. Vi värdesätter arbetsglädje, respekt och jämlikhet, där alla bidrar till en inkluderande arbetsmiljö.
Din roll som sjuksköterska - Fokus på kvalitet och tillgänglighet
Som sjuksköterska hos oss arbetar du utifrån patientens behov på mottagning. Du hanterar självständigt medicinska bedömningar, rådgivning, läkemedelshantering, uppföljning och samarbetar nära kollegor i teamet. Arbetet erbjuder variation, självständighet och förutsättningar att utvecklas inom sjuksköterskeyrket.
Ansvarsområden för dig som sjuksköterska
Självständigt utföra omvårdnadsuppgifter och medicinska bedömningar

Planera och samordna vårdinsatser utifrån patientens behov

Samarbeta med teamet för att säkerställa en helhetsorienterad vård

Journalföra och följa rutiner enligt gällande riktlinjer

Delta i förbättringsarbete och fortbildning

Kvalifikationer - Vad vi söker hos dig
Distriktsköterska eller legitimerad sjuksköterska

Erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande

God samarbetsförmåga, initiativkraft och flexibilitet

Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Därför ska du välja oss som arbetsgivare
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst 100%, deltid kan diskuteras.

Trygg anställning med kollektivavtal

Individuell lönesättning

Stöd från erfarna kollegor i ett positivt och kompetent team

Möjligheter till kompetensutveckling.

Friskvårdsbidrag och fredagsfrukost.

Om du vill bidra till framtidens vård och utveckla dig i rollen som sjuksköterska - välkommen med din ansökan!
Ansökan och kontakt
Sista dag att ansöka är 260324, rekrytering sker fortlöpande. Tillträde enligt överenskommelse. Vi undanber oss vänligen all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt leverantörer av platsannonser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7287943-1859454".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Glimmervägen 5E (visa karta)
907 40  UMEÅ

Arbetsplats
Capio

Jobbnummer
9761442

Prenumerera på jobb från Capio Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Capio Sverige AB: