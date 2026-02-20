Distriktssköterska/Sjuksköterska
Capio Vårdcentral Falkenberg
Primärvården står inför stora förändringar. Fler patienter, mer komplexa behov - och ett tydligt uppdrag: att skapa trygghet, kontinuitet och kvalitet för människor som lever med kronisk sjukdom.
På Capio Vårdcentral Falkenberg har vi valt att inte vänta in framtiden. Vi är redan på resan.
Nu söker vi dig som är distriktssköterska/sjuksköterska och som vill vara med och utveckla hur vi tillsammans möter patienter - i nära samarbete mellan professioner, med struktur, omtanke och gemensamt ansvar.
Hos oss handlar uppdraget om mer än mottagningstider
Du blir en viktig del i hur vi:
skapar trygghet för patienter över tid
utvecklar arbetssätt som håller - även i morgon
arbetar i team där varje profession är lika viktig
bygger relationer, inte bara bokningar
Vi tror på tydliga flöden, respekt för kompetens och ett klimat där det är tillåtet att tänka nytt.
Hos oss erbjuder vi:
Möjlighet att påverka arbetets upplägg, prioriteringar och utveckling
En arbetsmiljö med fokus på hållbarhet och rimlig belastning
Flexibla arbetsförutsättningar
En dynamisk arbetsplats där beslut tas nära verksamheten
Tydliga mål där kvalitet och service prioriteras framför tempo
Vem hoppas vi att du är?
Du är distriktssköterska/sjuksköterska och:
har erfarenhet eller intresse för primärvård
tycker om att arbeta nära andra professioner
vill vara delaktig i utveckling, inte stå vid sidan av
drivs av att göra skillnad för patienter - varje dag
Har du inte formell erfarenhet, men ett starkt intresse? Hör av dig ändå. För oss är engagemang, nyfikenhet och vilja att utvecklas minst lika viktigt.
Därför trivs man hos oss
Vi bygger vård tillsammans - inte i stuprör
Vi värnar arbetsmiljö, respekt och tillit
Du får möjlighet att påverka hur uppdraget formas
Du blir en del av Capio - med stabilitet och utveckling
Nyfiken?
Skicka en ansökan - eller en intresseanmälan utan krav på färdig rollprofil. Vi pratar gärna vidare.
Capio Vårdcentral FalkenbergPubliceringsdatum2026-02-20Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Kontaktperson: Eva Warensce, biträdande verksamhetschef Eva.Warensce@familjelakarna.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
