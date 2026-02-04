Distriktssköterska/Sjuksköterska

Täby Centrum Doktorn AB / Sjuksköterskejobb / Täby
2026-02-04


Täby Centrum Doktorn är en stor, stabil och välfungerande vårdcentral intill Täby Centrum med 21 800 listade patienter. Det är viktigt för oss att driva vård med hög kvalitet, god tillgänglighet, bra service och trevligt bemötande. Vi värnar om alla medarbetares arbetsmiljö.
Vi söker nu en engagerad och flexibel distriktssköterska/sjuksköterska, dels till vår hemsjukvård, men även som mottagningssköterska med framför allt telefonrådgivning. Vi ser att du är självständig och ansvarstagande med en god förmåga att hantera föränderliga situationer. Du arbetar strukturerat och metodiskt. För oss är det viktigt att du har patienten i fokus. Vi dokumenterar i journalsystemet TakeCare.

2026-02-04

• Sjuksköterskeutbildning
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Innehar B-körkort
Arbetet är förlagt måndag - fredag.

Distriktssköterska Helena Segolsson, helseg@tabycentrumdoktorn.se

Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: helseg@tabycentrumdoktorn.se

Detta är ett heltidsjobb.

Täby Centrum Doktorn AB (org.nr 556466-5262)
Esplanaden 11, 4 tr (visa karta)
183 34  TÄBY

För detta jobb krävs körkort.

Täby Centrum Doktorn

9721845

