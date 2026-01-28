Distriktssköterska/Sjuksköterska
2026-01-28
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Välkommen till Närhälsan Hindås vårdcentral! Vi är en mindre vårdcentral med cirka 4 000 listade patienter med en blandning av inflyttade barnfamiljer och ortens äldre befolkning.
Vårdcentralen ligger centralt i den växande orten Hindås och det finns goda pendlingsmöjligheter med buss och tåg både från Göteborg och Borås. Hållplatser och avgiftsfri parkering finns i nära anslutning till vårdcentralen.
Hos oss finns diabetes- och astma/KOL-mottagning, psykolog, kurator samt rehabkoordinator. Vår BVC ingår i ortens mycket uppskattade familjecentral som ligger i samma byggnad som vårdcentralen. Vi har även ett välfungerande samarbete med Härryda kommun avseende hemsjukvård och särskilt boende vilket ger ett nära och praktiskt samarbete kring patienterna.
Hindås vårdcentral har en stabil och sammansvetsad personalgrupp, där vi känner varandra väl och hjälps åt i arbetet. Som liten enhet arbetar vi nära varandra över professionsgränserna, med korta beslutsvägar och möjlighet att påverka arbetssätt och lösningar. Hos oss får du vara delaktig i helheten och arbeta brett, samtidigt som vi värnar om ett gott arbetsklimat där vi har roligt på jobbet.
Vi driver och utvecklar vår verksamhet tillsammans och söker nu dig som är engagerad, lösningsorienterad och positiv, och som vill vara med och bidra i ett team med hög kompetens och stort engagemang. Vår målsättning är att skapa ett lärande och tryggt arbetsklimat, där vi stöttar varandra i både vardag och utveckling.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett och varierat arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård, både via telefon, hembesök, digitala vårdmöten och på mottagningen.
Arbetet sker genom både akut och planerad verksamhet. I rollen har du ett nära samarbete med dina kollegor på enheten och i det tvärprofessionella teamet, men även med andra aktörer såsom hemsjukvård och specialistvård. På en mindre vårdcentral innebär detta att du får ett helhetsperspektiv på patienterna och möjlighet att arbeta flexibelt och lösningsorienterat.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning till distriktssköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom primärvård och/eller har handledarutbildning 7,5 hp, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du trivs i en verksamhet där man ibland behöver tänka brett, samarbeta nära och hjälpas åt över gränserna.
I mötet med patienter är du tillmötesgående, lyhörd och har en genuin vilja att hjälpa andra. Du trivs med teamarbete och har lätt för att samarbeta med kollegor och andra aktörer. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, och är en engagerad och god lyssnare i såväl digitala möten som vid besök på mottagningen. Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot patienter, närstående och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Intervjuer på vårdcentralen kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
