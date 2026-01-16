Distriktssköterska/Sjuksköterska
2026-01-16
Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!
Är du legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska och vill ha ett omväxlande och självständigt arbete där du gör skillnad för människor varje dag? Nu söker vi medarbetare till vår sjuksköterskeorganisation!Publiceringsdatum2026-01-16Beskrivning
Vi är ett härligt gäng sjuksköterskor som söker en kollega till vår korttids-verksamhet.
Vårt arbete sker i tvärprofessionella team som består av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, handläggare, enhetschef samt nära samarbete med MAS. Vårt teams kompetens och samlade erfarenhet, ger oss möjligheter att ge individerna vård med mycket hög kvalitet och god service. Tillsammans arbetar vi för en öppenhet, ärlighet och glädje.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i vårt team tillvaratar du det friska hos individen, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. I din viktiga roll ansvarar du för egna bedömningar, utför och leder hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering och läkemedelshantering. Dokumentation sker i vårt verksamhetssystem. I arbetet ingår också att handleda, leda och delegera medarbetare i medicinska frågor. Inom verksamheten får du använda din kompetens som sjuksköterska inom både kvalificerad vård och palliativ vård.
Tjänsten är dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska gärna med vidareutbildning inom öppen hälso-och sjukvård alternativt vård av äldre. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, flexibel och vill ha ett omväxlande arbete. Som person är du prestigelös, bemöter människor med respekt, kan arbeta självständigt och ta egna beslut. Du ser helheten kring individerna och samarbetar med hela teamet runt patienten, för att uppnå bästa möjliga vård och trygghet.
Du behöver kunna behärska svenska språket i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort erfordras då du kan behöva ta dig mellan enheter vid behov.
Villkor och förmåner
Vi erbjuder mentorskap, en individanpassad introduktion, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, personalklubb m.m.
Vid nyanställning inom Socialförvaltningen i Olofströms kommun ska utdrag ur belastningsregister för arbete i familjehem uppvisas. Du kan beställa utdrag ur belastningsregistret via länken nedan.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdfSå ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
