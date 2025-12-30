Distriktssköterska/sjuksköterska
Region Gotland / Sjuksköterskejobb / Gotland Visa alla sjuksköterskejobb i Gotland
2025-12-30
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Wisby Söder
Här arbetar cirka 45 medarbetare i tvärprofessionella allmänmedicinska team för att ge våra cirka 14 000 listade patienter en god, nära och tillgänglig vård.
För patienten viktiga aktörer samspelar genom teamarbete, där kontinuitet är vår grundpelare.
Vårdcentralen kännetecknas av engagerade och lösningsorienterade medarbetare som med professionalitet och kunskap tar ansvar för både verksamhetens utveckling och det dagliga arbetet med patienten i fokus. Atmosfären på vårdcentralen beskrivs som strukturerad, välkomnande, lärande och trevlig både av kollegor och studenter.
Vi driver förbättringsarbeten initierade av medarbetarna mot att skapa effektivare vårdprocesser, bättre kontinuitet, mer personcentrerad och lättillgänglig vård ihop med en hållbar arbetsmiljö. Det patientnära arbetet utgår från medicinska bedömningar och prioriteringar, där vi arbetar med evidensbaserade behandlingar. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra behandlingsinsatser för ökad psykosocial hälsa, goda levnadsvanor och för att förebygga långtidssjukskrivningar samt främja snabb återgång till arbetet.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du både självständigt och i team kring patienten. Arbetet är varierande, brett och lärorikt, där vi tar till vara på dina kunskaper, erfarenheter och intresseområden utifrån patienternas behov.
Du arbetar inom ett brett generalistområde och använder dina kunskaper för att möta och ta hand om patienter i alla åldrar, med stor variation i vårdbehov, sjukdomsbild och funktionsförmåga. Du har ett nära samarbete med dina sjuksköterskekollegor och övriga professioner på mottagningen. Du kommer hantera både planerade och akuta besök, samordning och bör kunna ställa om när omprioriteringar behöver ske. Inom gruppen finns specialistkompetenser inom levnadsvanor, diabetes, hjärtsvikt, astma/KOL, osteoporos och inkontinens, där vi strävar efter att använda kompetenser så rätt som möjligt i det patientnära arbetet.
Dina arbetsuppgifter består till stor del av telefonrådgivning och mottagningsarbete. Du gör bedömningar, triagerar samt utför både utredande, behandlande, omvårdnads- och medicinska arbetsuppgifter. Du ansvarar för att bedöma vårdbehov, triagera och ge rådgivning via telefon genom TeleQ samt hantera digitala vårdärenden via 1177 e-tjänst.
I mottagningsarbetet ingår uppgifter som exempelvis vaccinationer, läkemedelsadministreringar, undersökningar och såromläggningar. Du samordnar, planerar och utför omvårdnads- och medicinska åtgärder i enlighet med patientens vårdplan. I vissa fall fungerar du som fast vårdkontakt för patienter med behov av samordning, där du utgör en viktig del av teamet runt patienten utifrån individuella behov och vårdplaner.
Vem är du?
Du är distriktssköterska alternativt legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har vana av telefonrådgivning och samordning av patienters vårdbehov.
Du vill tillsammans med oss, arbeta för en god vård av hög kvalitet och du har lätt för att skapa bra möten med både patienter och arbetskamrater.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förväntar oss att du tar ansvar och bidrar med engagemang och arbetsglädje. Som person är du engagerad, lösningsfokuserad och ansvarstagande.
Du kommunicerar på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt och har goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS).
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Urval sker löpande under ansökningsperioden.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1293". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Vårdcentralen Wisby Söder Kontakt
Sandra Rosvall, tf enhetschef 0498-268257 Jobbnummer
9666000