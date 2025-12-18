Distriktssköterska/sjuksköterska
Vårdcentralen Bagaregatan, Nyköping
Är du distriktssköterska eller sjuksköterska, gärna med flera års primärvårdserfarenhet och vill vara med och bidra och utveckla den goda och nära primärvården här i Nyköping?
Sök då tjänsten!
Vi söker dig som vill bli en i vårt glada och kompetenta gäng och som själv har ett stort intresse av att samspela, bygga relationer och jobba med teambaserad vård.
Vi är en väl fungerande och väl etablerad regiondriven vårdcentral, med ca 13200 listade patienter, som ligger centralt i Nyköping, med närhet till både centrum och hamnen.
Här arbetar vi nära varandra, både inom den egna yrkesgruppen och tillsammans med övriga professioner. Allt för att det ska bli så bra som möjligt för våra listade patienter. Arbetet blir på så vis både roligare och mer lärorikt och ger våra patienter ett säkrare omhändertagande.
Vi är 13 sjuksköterskor/distriktssköterskor här på mottagningen inkl BVC. Många av oss med många års erfarenhet i verksamheten, några har en specialistutbildning utöver sjuksköterskelegitimationen.
I arbetsgruppen ingår också förutom våra BVC-sjuksköterskor, en dsk som verkar som hälsokoordinator och jobbar med fokus på levnadsvanefrågor.
Arbetsgruppen kännetecknas som kompetent, trygg och stabil. Du kommer med andra ord att bli väl omhändertagen den dagen du börjar hos oss.Arbetsuppgifter
På mottagningen förekommande arbetsuppgifter så som telefonrådgivning, chatt och sedvanlig distriktssköterskemottagning. Arbete på primärvårdsjouren enstaka helgpass ingår, 3-4 pass/år.
Här på vårdcentralen strävar vi efter generalistkompetens, då bredden på vårt uppdrag är stor. Det finns också utrymme att utöver det, bli extra inriktad inom något/några specifika områden.
Vi sätter stort värde på om du har intresse för verksamhetsutveckling och gärna är drivande i olika förbättringsarbeten. Välkommen med din ansökan!
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska med primärvårdserfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort B erfordras.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid eller deltid. Tillträde enligt överenskommelse
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Mimmi Bodingh, 0155-24 56 07, 073-643 56 58.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Bagaregatan!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-11.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
