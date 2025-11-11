Distriktssköterska/Sjuksköterska
2025-11-11
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Sjuksköterska till Tryggakliniken - vara med och bygga framtidens digitala vård
På Tryggakliniken driver vi en målmedveten förflyttning mot en mer tillgänglig, datadriven och hållbar vård. Vi tror på kombinationen av klinisk erfarenhet och smart teknologi - där digitala flöden, strukturerad anamnes, egenmonitorering och tydliga utfallsmått blir naturliga delar av vardagen samtidigt som vi inte vill tulla på patientmöten.
Nu söker vi en Sjuksköterska som vill ta plats i ett team som både vågar testa nytt och värnar om kvalitet, patientsäkerhet och medarbetarnas arbetsglädje.
I den här rollen möter du patienter i digitala kanaler och vid behov i det fysiska rummet.
Du arbetar nära kollegor från flera professioner och bidrar till att forma tydliga arbetssätt där teknik hjälper oss att prioritera rätt, minska ledtider och skapa bättre uppföljning.
Tillsammans utvecklar vi flöden som är enkla att förstå för patienten och effektiva för teamet - från första kontakt till uppföljning och egenvårdsstöd.
Vi letar efter dig som är nyfiken, trygg i din kompetens och som trivs när idéer snabbt kan omsättas till förbättringar. Du gillar att arbeta strukturerat med data som kompass - inte för att jaga siffror, utan för att se att vårt arbete gör skillnad. Du är bekväm med digitala verktyg och ser potentialen i AI-stöd, standardiserade vårdprogram och enhetlig dokumentation. Framför allt vill du bidra till en vård där patientens upplevelse och resultat är i centrum.
Hos oss får du stöd att växa. Vi erbjuder en tydlig introduktion, mentorskap och fortbildning inom digital vård och förbättringsarbete. Du blir del av en kultur som uppmuntrar initiativ och där det är lätt att göra rätt: vi delar lärdomar, förbättrar stegvis och firar framsteg. När verksamheten utvecklas skapas nya möjligheter - för ansvar, fördjupning och ledarskap - och vi vill att du ska växa med oss.
Vi tror att du:
Är legitimerad sjuksköterska och trygg i patientmötet.
Har intresse för digitalisering, kvalitet och smarta arbetssätt.
Är kommunikativ, samarbetsinriktad och van att skapa struktur även när tempot är högt.
Ser värdet i att arbeta datadrivet och att följa upp det vi gör.
Hos oss får du:
Påverkan i hur framtidens vård formas, i både digitalt och fysiskt möte.
Stöd i vardagen: tydliga processer, moderna verktyg och kollegor som hjälper varandra.
Goda möjligheter till utveckling - kompetensmässigt och i rollen.
Flexibilitet där det fungerar för verksamhet och patient.
Så ansöker du
Skicka CV och berätta kort varför digital vård engagerar dig och vilket flöde du helst skulle förbättra först. Märk ansökan "Sjuksköterska - Digital vård".
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: rekrytering.c4@tryggakliniken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tryggakliniken Kristianstad AB
(org.nr 559119-1803)
Fundationsvägen 17 (visa karta
)
291 28 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9599932