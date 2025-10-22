Distriktssköterska / Sjuksköterska
2025-10-22
Publiceringsdatum2025-10-22
Kom och väx med oss, när bra blir bättre eller till och med bäst! Här är vi ett team som gillar att ligga i framkant och arbeta innovativt. Kvalitet, tillgänglighet och god vård är en självklarhet men nu vill vi vässa oss ytterligare, med din hjälp. Du blir en del av en vårdcentral med stort självbestämmande, där du som distriktssköterska eller sjuksköterska tar aktiv del i att utforma vår verksamhet.
Din roll
Vi söker dig som är utbildad distriktssköterska alternativt sjuksköterska och som gärna har erfarenhet av att arbeta på vårdcentral. Specialistutbildning inom astma/KOL, diabetes eller demens är meriterande. Du är van vid att arbeta självständigt är trygg i din yrkesroll och intresserad av att ge en hög medicinsk kvalité och en hög tillgänglighet för våra patienter. Vi ser att du är ansvarstagande och har en god organisationsförmåga. Du gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling.
Du kommer arbeta med mottagningsarbete, telefonrådgivning samt digitala kontakter. Hos oss blir du en del av en vårdcentral med stort självbestämmande.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktigt från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Du får även tillgång till utbildningsplattformen Capio Academy, Capios egen utbildningsplattform där du hittar ett stort utbud av digitala utbildningar och föreläsningar
Vi arbetar med löpande urval och de kandidater som är intressanta för tjänsten kommer att bjudas in till intervjuer. Rekrytering kan komma att ske innan annonsens slutdatum. Inför tillsvidareanställning tillämpas provanställning under sex månader.
Sista dag att ansöka är 20251123
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Detta är ett heltidsjobb.
Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Patrik Olsson patrik.olsson@capio.se +46766440825
9568675