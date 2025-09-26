Distriktssköterska/sjuksköterska
2025-09-26
Vårdcentralen City, EskilstunaPubliceringsdatum2025-09-26Om företaget
Vårdcentralen City är en väletablerad vårdcentral med drygt 17 500 listade patienter och ca 80 medarbetare. Primärvårdens alla professioner finns representerade på enheten. Vi har även barnavårdscentral och familjecentral.
Vårdcentralen City är belägen i centrum av Eskilstuna. Primärvådsjouren bedrivs på helgerna i Vårdcentralen Citys lokaler i samarbete med övriga vårdcentraler i Eskilstuna.
Vi arbetar med Nära Vård omställningen vilket innebär att vi med invånare samskapar och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande.
Vi har erfarna distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetar med rådgivning och bokning i TeleQ, TeleQ är en viktig del i vårt arbete för vår tillgänglighet. Vi arbetar också via Vårdkontakt direkt, Link, via 1177. Vi har även egna mottagningar inom diabetes, astma-KOL, hypertoni/hjärtsvikt, minnesmottagning och mottagningsarbete. Vi har samordningssjuksköterska för våra äldre och mest vårdkrävande patienter i samverkan med slutenvård och kommun.
Vi har läkaruppdrag på några av kommunens särskilda boenden.
Vi har ett SMO team (samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning) med syftet att erbjuda en mer samordnad vård och stöd för vuxna personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.
Teamarbete är en viktig kärna i arbetsuppgifterna. Vi har ett gott samarbete mellan alla olika professioner på vårdcentralen.
Låter det intressant, hör av dig så berättar vi mer.Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår samverkan med övriga professioner kring enkla och mer komplexa tillstånd, kliniska bedömningar och åtgärder med ett personcentrerat förhållningssätt. Du gör självständiga bedömningar, undersökningar, triageringar till rätt vårdnivå. Du möter dina patienter fysisk, virtuellt eller via telefon.
Du har möjlighet att få bedriva förbättrings- och utvecklingsarbeten, handleda kollegor och studenter. Arbete på primärvårdsjouren enstaka helgpass ingår också.
Vår dokumentationssystem är nu Cosmic.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska gärna med vidareutbildning till distriktssköterska. Erfarenhet av arbete inom primärvård och kunskap i cosmic är meriterande.
Vi ser gärna att du har förskrivningsrätt. Utöver detta läggs stor vikt vid personlig lämplighet där bemötande, samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt är viktiga egenskaper.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Eva Hammar, 016-10 48 50, 070-230 05 88, eva.hammar@regionsormland.se
.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom till oss på på Vårdcentralen City och ingå i ett fantastiskt härligt team av sjuksköterskor/distriktssköterskor som kännetecknas av stort engagemang och kollegialt stöd!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-26.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
