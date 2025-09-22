Distriktssköterska/Sjuksköterska
Region Jämtland Härjedalen, Svenstaviks hälsocentral / Sjuksköterskejobb / Berg Visa alla sjuksköterskejobb i Berg
2025-09-22
, Strömsund
, Åre
, Vilhelmina
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Svenstaviks hälsocentral i Berg
Vi söker nu dig som är distriktssköterska eller sjuksköterska och vill jobba hos oss.
Ett spännande arbete som distriktssköterska/sjuksköterska med härliga kollegor. Du blir en del av ett bra gäng som uppmuntrar och stöttar varandra!
Vill du vara med och utveckla framtidens sjukvård, söker du kompetenta och trevliga arbetskamrater i ett spännande och utmanande arbete? På Svenstaviks hälsocentral har vi ett fint samarbete mellan de olika yrkeskategorierna och där alla tjänster bemannas av tillsvidareanställda. Vi arbetar med hög servicenivå och alltid med patienten i fokus.
Svenstaviks hälsocentral är en välfungerande hälsocentral med glesbygdsprofil där vi arbetar tillsammans som ett team (PAL & PAS). Här jobbar läkare, barnmorska, distriktssköterskor, medicinska analytiker, undersköterskor, medicinska sekreterare och rehabiliteringskoordinator. Vi har egen röntgenmottagning med röntgensjuksköterska, psykosocial enhet med kuratorer, samt sjukgymnastik med sjukgymnaster och en arbetsterapeut som delas med Myrvikens hälsocentral.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Arbetet som distriktssköterska/sjuksköterska är en variation av telefonrådgivning, bokning av patientbesök, mottagningsarbete, diabetesmottagning och mottagning av akuta patienter. Vi har dagligen öppen mottagning. Det gör att arbetet är omväxlande och självständigt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, vidareutbildning som distriktssköterska är meriterande liksom erfarenhet från arbete vid hälsocentral. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där god samarbetsförmåga och förmåga till ett flexibelt arbetssätt är viktigt. Vi ser gärna att du har en positiv inställning till nya uppdrag och har ett förändringsinriktat arbetssätt.
ÖVRIGT
Vill du veta mer om jobbet är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278259". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Svenstaviks hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Annika Törnblom annika.tornblom@regionjh.se 073-0460471 Jobbnummer
9519157