Distriktssköterska/sjuksköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Bli en del av en av Sveriges mest utvecklingsinriktade arbetsgivare!
En av våra sjuksköterskor väntar barn, och därför söker vi nu dig som vill arbeta på en arbetsplats med låg personalomsättning och engagerade kollegor.
Capio Vårdcentral Kista är en vårdcentral belägen i ljusa, fräscha lokaler ett stenkast från Kista Gallerian. Här är det nära till buss, tunnelbana, restauranger och affärer. Hos oss arbetar ett glatt gäng sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kurator och medicinska sekreterare som tillsammans tar hand om våra ca 6000 listade patienter. På vårdcentralen finns bland annat sedvanlig läkarmottagning med lättakut, sköterskemottagning, hemsjukvård, och ett väl fungerande psykosocialt team. Patienter och vårdpersonal har möjlighet att initiera kontakt med varandra även digitalt. Vi formar en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats. Vi har en stor tilltro till varje människas förmåga. Vi uppmuntrar våra medarbetare att själva ta initiativ till förbättringar. På så sätt kan alla vara delaktiga i utvecklingen av vår arbetsplats. För oss står kvalitet, tillgänglighet, vänligt bemötande och engagemang i fokus. Vi erbjuder en trevlig och utvecklande arbetsmiljö. Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Tjänsten omfattar sedvanliga arbetsuppgifter såsom telefoni och mottagningsarbete. Observera att tjänsten inte innefattar hemsjukvård.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader
Arbetstider diskuteras vid intervju
Sysselsättningsgrad enligt överenskommelse
Vi erbjuder dig En trygg och stabil arbetsplats med låg personalomsättning
Kompetenta och engagerade kollegor
Möjlighet till personlig och professionell utveckling
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska och har tidigare erfarenhet från primärvården. Om du har utbildning eller erfarenhet inom astma/KOL är detta meriterande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Azita Mohammadzadeh azita.mohammadzadeh@capio.se Jobbnummer
9508672