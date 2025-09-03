Distriktssköterska/sjuksköterska
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på Rönningegården i Mörbylånga. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska leder du det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet kring dina patienter genom att samordna och ansvara för att medicinska- och omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt koordinera kontakter med primärvård, slutenvård och anhöriga ingår i arbetsuppgifterna.
Som sjuksköterska hos oss är du en viktig person i teamet där du arbetar personcentrerat med brukaren och dennes anhöriga och även med omvårdnadspersonal, boendestödjare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare både inom primär- och slutenvården samt andra yrkesgrupper och myndigheter i syfte att uppnå en helhetssyn kring brukaren. En viktig del i arbetet är att handleda, stötta och utbilda/delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonal.
Arbetstiden är främst dagtid och i nuläget cirka tre kvällar samt en helg/4 veckor.
Hos oss är det god stämning och ett trivsamt socialt klimat. Vi hjälper och delger varandra nyheter och är generösa med utbildningar för egen kompetensutveckling. Varje morgon träffas vi i våra lokaler i Mörbylånga och börjar dagen med gemensam fördelning av arbetet i grupp. Vi arbetar med att utveckla oss genom att hitta arbetssätt för att förbättra samverkan och lärande över enhetsgränserna. Vi använder digital signering av läkemedel och utvecklar vår verksamhet för att underlätta vårt arbete. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska. Erfarenhet av äldreomsorg och hemsjukvård är meriterande. Vi söker dig som är trygg i yrkesrollen, kan arbeta såväl självständigt som i team, tar ansvar och har ett gott bemötande. Samarbetsförmåga, flexibilitet och personlig lämplighet värderas högt.
Körkort erfordras.
För att bli aktuell för en anställning inom social omsorg i Mörbylånga kommun kommer arbetsgivaren be om att den sökande visar upp utdrag ur polisens belastningsregister mot HVB-hem.
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
