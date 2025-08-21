Distriktssköterska/Sjuksköterska
Bra Liv Mullsjö Vårdcentral
Är du redo för en ny utmaning och vill bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna?
Då kan det vara dig vi söker! På Bra Liv Mullsjö vårdcentral söker vi en engagerad sjuksköterska till ett föräldravikariat på heltid från januari 2026 och cirka ett år framåt. Här får du vara en viktig del av vår spännande utvecklingsresa.
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss får du ett varierat, stimulerande och utvecklande arbete med sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral. Tjänsten är dagtid, måndag-fredag, med viss tjänstgöring på Närakuten under kvällar och helger.
Hos oss blir du en del av ett team där dialog, delaktighet och omtanke är centrala delar - och där din kompetens tas tillvara på riktigt.
Din blivande arbetsplats
Mullsjö vårdcentral är en av 30 vårdcentraler inom Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län. Vi har cirka 6 600 listade patienter och är runt 30 medarbetare från olika professioner som tillsammans bedriver vård med omtanke, helhet och kvalitet.
Vi står inför en spännande framtid - med ny verksamhetschef på plats och planering för en helt ny vårdcentral i moderna lokaler. Den nya vårdcentralen kommer att samlokaliseras med andra verksamheter och ge ännu bättre förutsättningar för teamarbete, innovation och högkvalitativ patientvård.
I väntan på flytten är vi stolta över att vara en arbetsplats där:
• Teamkänsla och öppen dialog präglar vardagen
• Kreativitet och idéer leder till förbättringar
Profil
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska/sjuksköterska. Erfarenhet av primärvård, mottagningsarbete eller telefonrådgivning i TeleQ är meriterande, liksom erfarenhet av digital vård.
Vi tror att du är en person som:
• Är engagerad, ansvarstagande och har ett gott bemötande
• Kan arbeta självständigt men också trivs i team
• Bidrar till utveckling och förbättring i vardagen
• Är flexibel, lösningsfokuserad och trygg i din kompetens
• Vill dela med dig av kunskap och fungera som resurs för kollegor
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du:
• En individuell introduktion utifrån din erfarenhet
• Tillgång till kompetensutveckling och handledning
• Ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik
• En arbetsmiljö präglad av omtanke, delaktighet och trivsel
• Stöd av ett engagerat och kompetent team där vi hjälps åt och har roligt tillsammans
• Region Jönköpings läns anställningsförmåner - från trygghet och pension till friskvårdsbidrag, öppen sjukvård och andra guldkantade förmåner
Detta värderar vi högt
Vi tror på personliga möten och ett professionellt bemötande som gör skillnad. Vår verksamhet bygger på engagemang, samarbete och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål, ger utrymme för erfarenhetsutbyte och samverkan - och uppmuntrar kreativa lösningar.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Vårdcentralerna Bra Liv (https://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/)
Mullsjö - nära både natur och stad
Mullsjö är en plats där det är lätt att trivas. Här finns skog, sjöar, vandringsleder och vacker natur som lockar både invånare och turister. I Ryfors, strax utanför samhället, hittar du Sveriges äldsta golfbana.
Kommunikationerna är goda - du tar dig enkelt till Mullsjö med tåg, buss eller bil.
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta:
Madeleine Helgeroth, enhetschef - 0730-805739
Teres Ocholla, verksamhetschef - 010-242 47 59
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten, men tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 15 september 2025. Urval och intervjuer sker löpande. Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Vill du anta utmaningen och vara med i utvecklingen av vår vårdcentral? Då är du varmt välkommen att söka föräldravikariatet hos oss!
