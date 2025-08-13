Distriktssköterska/Sjuksköterska
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-08-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Vill du vara med och utveckla Närhälsan Opaltorget vårdcentral? Vi söker ytterligare en medarbetare som är driven och intresserade av ett varierat uppdrag.
Här får du arbeta i fina nya lokaler med trevliga arbetskamrater. Hos oss får du även känna att dina patientmöten och medicinska bedömningar har stor betydelse!Publiceringsdatum2025-08-13Om företaget
Närhälsan Opaltorget vårdcentral ligger belägen i västra Göteborg och vi har 7 500 listade patienter vilka speglar både demografi, socioekonomi och ålder i området. Vi ansvarar även för vård- och omsorgsboenden för äldre och yngre med behov av funktionsstöd och hemsjukvård samt BHV. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten fokuserat på medicinsk kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet. Vi arbetar även mer inriktat mot olika medicinska områden vilket ger en möjlighet att utvecklas i rollen exempelvis inom astma/KOL och äldrevård.
Hos oss finner du ett närvarande, tydligt och stödjande ledarskap med korta beslutsvägar och du kommer känna av en god gemenskap där vi är måna om varandra. Vi strävar tillsammans mot målet att alla våra patienter skall vara nöjda efter kontakt med oss.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta patienternas behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård, både via telefon, hembesök, digitala vårdmöten och på mottagningen.
Arbetet sker genom både akut och planerad verksamhet. Ett nära samarbete sker med dina kollegor på enheten och tvärprofessionellt i samrådsteamet, men även tillsammans med andra aktörer såsom hemsjukvård och annan specialistvård
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna vidareutbildad till distriktssköterska, med erfarenhet inom primärvård. Det är meriterande med vidareutbildning inom vård av äldre, diabetes eller astma/KOL men vi välkomnar även dig som har intresse av dessa områden.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Arbetet kräver ett stort mått av flexibilitet då vi kan behöva planera om efter den dagliga bemanningen. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga kontakter.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
I tjänsten förekommer det resor i närområdet, främst i samband med hembesök. Körkort är meriterande. Vi har även tillgång till elcykel.
Intervjuer på vårdcentralen kommer att hållas löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Opaltorget vårdcentral Kontakt
Anna Klingström, Vårdcentralchef 070-0824301 Jobbnummer
9455747