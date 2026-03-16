Distriktssköterska, Primärvårdsområde Väst, Vindeln hälsocentral
2026-03-16
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig.
Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i primärvården. Viktiga fokusområden för oss är att erbjuda ett behovsanpassat vårdutbud samt att fortsätta utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvård Väst är en basenhet med fyra hälsocentraler i både stad och på landsbygd, fördelat över fyra kommuner: Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Umeå. Hälsocentralerna har ett tätt samarbete inom basenheten. Goda förbindelser med lokal- och länstrafiken möjliggör pendling till, från och mellan våra enheter.
Vindelns hälsocentral är belägen ca 6 mil från Umeå och ansvarar för hälso- och sjukvården inom Vindeln kommun med sina drygt 5 000 invånare. Vid hälsocentralen arbetar cirka 25 medarbetare. Verksamheten som bedrivs är innehållsmässigt bred och heltäckande ur primärvårdssynpunkt. Vindelns hälsocentral är en liten och familjär enhet med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. Arbetsklimatet är gott och ambitionen hög.
Arbetsuppgifter
Som distriktssköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med rådgivning, samtal, uppföljning och på annat sätt hälsofrämjande arbete.
Du arbetar med ett tydligt personcentrerat förhållningssätt. Det innebär att du möter hela människan och låter patientens behov, resurser och livssituation vara utgångspunkt i ditt arbete. Där du bygger tillitsfulla relationer, lyssnar aktivt och involverar patienten som en naturlig partner i vårdprocessen.
Tillsammans arbetar vi aktivt för att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktsköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård.
Som person är du flexibel och har förmåga att hantera varierande arbetsbelastning. Du är engagerad, tar ansvar för ditt arbete och värnar om ett gott samarbete inom arbetsgruppen. Du trivs med att arbeta både i team och självständigt. Du motiveras av att skapa förbättringar och tar dig an utmaningar på ett konstruktivt, lösningsorienterat sätt.
Vi söker dig som med engagemang och professionalism kan skapa trygghet, delaktighet och kontinuitet och som drivs av att ge vård som verkligen gör skillnad för individen.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311572". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Väst Umeå Kontakt
Avdelningschef Vindelns HC
Lina Persson lina.persson@regionvasterbotten.se 076-801 45 11 Jobbnummer
9800762