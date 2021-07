Distriktssköterska, Östervåla vårdcentral - Region Uppsala - Sjuksköterskejobb i Heby

Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Heby2021-07-07Östervåla vårdcentralVåra 1650 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom specialiserad habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.Välkommen att söka tjänsten som distriktssköterska hos oss på Östervåla vårdcentral!Vi är den lilla vårdcentralen med de stora möjligheterna och söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100%, med tillträde enligt överenskommelse.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.Ditt uppdragDu kommer att arbeta med hälso- och sjukvård för både barn och vuxna. Tjänsten innefattar sedvanliga distriktssköterskeuppgifter såsom bvc, egen mottagning, telefonrådgivning, och hembesök. Vi arbetar aktivt med att förbättra patientflöden genom triagering och bokning till samtliga professioner. Kvalitetsutveckling av vår verksamhet ingår som en del i ditt arbete.Som distriktssköterska på vårdcentralen ingår du i ett kompetent och trevligt gäng. Du samarbetar tillsammans med alla professioner på vårdcentralen. Arbetet i team innebär att vi hjälps åt, kommunicerar och ständigt utvecklar vår kompetens tillsammans.Din kompetensVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från primärvård och BVC.Som person är du bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och det krävs även att du är flexibel i ditt arbetssätt. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team men även att du har förmåga till självständigt arbete.Vår verksamhetÖstervåla ligger i vacker jord- och skogsbruksbygd i Heby kommun nordväst om Uppsala. Vårdcentralen har 31 engagerade medarbetare som består av läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeut, dietist, psykolog samt kurator. Vi ansvarar för 6 300 listade patienter. Till verksamheten hör även distriktssköterskemottagningen i Tärnsjö. Vi arbetar utifrån patienten och satsar starkt på kvalité och patientsäkerhet.Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra vårdcentraler finns i hela länet. Vi arbetar med patienten, i team på vårdcentralen och samarbetar med kollegor på olika vårdnivåer.Vill du veta mer?Vill du veta mer om verksamheten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Ivonne Arvidsson tel. 018-611 08 61 alternativt ivonne.arvidsson@regionuppsala.se Du kan även kontakta representanter från de fackliga organisationerna som nås via växeln för Region Uppsala, 018-611 00 00.2021-07-07Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi vill ha din ansökan senast 30 juli. Glöm inte att bifoga kopia på din legitimation och andra intyg som styrker din åberopade kompetens.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 80%, Tillträde enligt överenskommelse -Sista dag att ansöka är 2021-07-30REGION UPPSALA5852037