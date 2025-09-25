Distriktssköterska, Omtanken Olskroken vårdcentral
2025-09-25
Nu söker vi dig som är distriktssköterska till vårt härliga team i Olskroken
Omtanken Olskroken vårdcentral ligger i hörnet av Redbergsvägen/Hökegatan med goda parkeringsmöjligheter, buss- och spårvagnsförbindelser. Här arbetar en erfaren och stabil arbetsgrupp som tillsammans skapar en trygg och trevlig atmosfär för både patienter och medarbetare.
Vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt. Bredden av kompetens och vårt tvärprofessionella förhållningssätt gör att vi kan ta ett helhetsgrepp om patientens hälsa och ge bästa vård utifrån patientens behov.
Vi är ett företag som vill framåt och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där du som medarbetare har möjlighet att utveckla och påverka ditt eget arbete.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Arbetsbeskrivning
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska inom primärvården så som mottagningsarbete, vaccinationer och telefonrådgivning.
Under 2026 deltar vi i projektet "Sköra äldre" där vi tillsammans med samverkande i närområdet ska ta fram en rutin för att identifiera skörhet hos äldre. Vi ser därför att du som söker även har ett intresse av den målgruppen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av primärvård och/eller arbete med äldre, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad som distriktssköterska att söka tjänsten.
Vi tror att du är en engagerad person som har en vilja att utveckla dig själv och vår verksamhet. Du känner dig trygg och trivs i din yrkesroll och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt. Du som söker har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta både självständigt och i team.
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker tjänsten låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Omtanken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Ersättning
