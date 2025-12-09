Distriktssköterska med Astma/KOL kompetens
2025-12-09
Huvudsta vårdcentral är en välfungerande vårdmottagning belägen i Huvudsta centrum i Solna, väl knuten med allmänna kommunikationsvägar.
Vårdcentralen arbetar med primärvårdsuppdrag från Region Stockholm och har högt förtroende hos våra cirka 8000 patienter i olika åldrar, listade hos oss.
Vårdcentralen präglas av brett prestigelöst samarbete och ömsesidig dialog mellan personalkategorier, god arbetsmiljö, högt patentsäkerhetstänk, korta beslutsvägar, stabilt ledarskap och kontinuerlig strävan att erbjuda god och säker vård till våra patienter.
Vår nuvarande Astma/ KOL distriktsköterska Anna går i pension. Därmed söker vi en distriktssköterska med Astma/KOL kompetens. Tjänsten är på 50-100%. 6 månaders provanställning tillämpas innan tjänsten går över till tillsvidareanställning.
I arbetsuppgifterna ingår självständigt mottagningsarbete, spirometriundersökningar, kontroll och uppföljning av Astma/ KOL patienter enligt nationella riktlinjer inom området, telefonrådgivning, förskrivning av hjälpmedel, rådgivning kring beteende- och livsstilsförändringar samt arbete med att säkra vårdkvalitet för Astma/KOL patienter.
Du kommer att samarbeta brett med läkarteamet kring Astma/KOL patienter. Till ditt stöd finns även Astma/KOL kompetent distriktsläkare."Öppen dörr" policy tillämpas för att ge löpande stöd till dig samt kontinuitet i kliniska beslut för våra patienter. Du förväntas att hålla dig ajour med utvecklingen inom olika aspekter av KOL/astma vård inom ett allmänmedicinskt perspektiv.
Du erbjuds en arbetsplats präglad av arbetsglädje, högt i tak och personligt engagemang. Den lokala enhetens självstyre säkerställer en stabil organisation med fokus på medarbetarens personliga utveckling och tillvaratagande av individuella kompetenser. Individuell lönesättning tillämpas. Vi har kollektivavtal och är anknutna till företagshälsovård.
Egenskaper som krävs förutom formella kvalifikationer är att du är noggrann, vill ta hand om människor, tar personligt ansvar, gärna arbetar förebyggande samt teambaserat och vill utveckla dig och ditt uppdrag.
Frågor och ansökan med personligt brev och CV, skickas till sa@huvudstavard.se
Sanjay Ahuja, leg.läk,med.dok
Specialist i Allmän Medicin /VD Huvudsta Vårdcentral
Storgatan 70 A, Solna
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: sa@huvudstavard.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huvudsta Vårdcentral AB
(org.nr 556753-0604)
Huvudsta Vårdcentral Kontakt
Sanjay Ahuja sa@huvudstavard.se 0703576785 Jobbnummer
9634575