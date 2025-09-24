Distriktssköterska/ leg. sjuksköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2025-09-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-24Om företaget
Capio Vårdcentral Berga har drygt 12 800 listade patienter. Berga är ett spännande område att arbeta i med patienter i alla åldrar, äldreboenden, många barnfamiljer, däribland en del patienter från andra länder. Vi är cirka 60 anställda personer som arbetar tillsammans för patienternas bästa. Utöver yrkesspecifika möten har vi dagligen gemensamma möten och ett nära samarbete med hemsjukvården. I nuläget har vi etablerade team kring diabetes, astma/KOL, BVC, inkontinens, bensår och psykosociala besvär. Vårdcentralen erbjuder även sexualrådgivning, hjälp med tobaksavvänjning, rehabkoordinator och fysioterapeut samt äldremottagning.
I mitten av december 2019 öppnade vi, i nybyggda lokaler, ytterligare en vårdcentral i Linköping, Vasastaden. Det är en enhet med ca 5 500 listade. Vi bedriver ett tätt samarbete mellan dessa båda vårdcentraler genom kontinuerligt förbättringsarbete, flexibilitet och att hjälpa varandra när det behövs.
Din roll
Hos oss på Capio är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används för att utveckla bästa tänkbara vård. Här finns möjlighet för dig att göra skillnad och hos oss är patientens hälsa i goda händer. Du kommer att arbeta multidisciplinärt med såsom telefonrådgivning och övriga sjuksköterskesysslor. Du kan även få arbeta med egen diabetesmottagning i ett multidisciplinärt team. Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus med hög hög kvalitet. Vårt diabetesteam är ledande när det gäller diabetesvård i Östergötland. Vår organisation bygger på engagemang och delaktighet från medarbetare. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Enklare frukost varje dag samt "fredagsfika"
Som anställd har du fri tillgång till vårt gym, möjlighet att spela innebandy på tisdagskvällar
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Capiomodellen
Ett gemensamt språk gör det lättare att förstå varandra. En gemensam väg gör det lättare att gå åt samma håll. Därför har vi skapat Capiomodellen som bas för all aktivitet i Capio. Tillsammans skapar delarna helheten för patienten och i bredare mening en samhällsnytta. Modellen är vårt verktyg för att förverkliga Capios strategi och våra ambitioner att leverera och utveckla god vård och inkluderar följande områden:
Patientbehovet
Modern medicin
Modernt management
Kontinuerliga förbättringar
Ekonomiska resultat
Om dig
Vi söker dig som är distriktssköterska eller leg. sjuksköterska. Erfarenhet av arbete på vårdcentral är meriterande. Du är van vid att arbeta självständigt, är trygg i din yrkesroll och intresserad av att ge en hög medicinsk kvalité. Vi ser gärna att du är ansvarstagande och har en god organisationsförmåga. Du gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens och den egna gruppens utveckling.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid 6 månaders provanställning.
Vi kommer att rekrytera fortlöpande.
Ange löneanspråk i ansökan.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Göran Svedlund goran.svedlund@capio.se +46702522589 Jobbnummer
9525098