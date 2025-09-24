Distriktssköterska/Leg.sjuksköterska
Rosenhälsans vårdcentral och Tenhults vårdcentral
Ta chansen att bli en del i våra team!
Vi söker två engagerade och erfarna/drivna distriktssköterskor/leg.sjuksköterskor som vill bli en del i våra team. Två av våra omtyckta kollegor går nu i pension och vi ser fram emot att välkomna nya medarbetare/stjärnor till våra team - kanske är det du?
Hos oss får du inte bara ett jobb, du får möjligheten att bli en del av en varm och nytänkande verksamhet där vi tillsammans utvecklar vården för framtiden
Vi brinner för att ge våra patienter bästa möjliga vård - och vi gör det med hjärta, innovation och arbetsglädje.
Varför välja oss?
• Högt rankade: Rosenhälsans vårdcentral är rankad som den 5:e bästa i hela Region Jönköpings län och Tenhults vårdcentral toppar listan som nummer 1 - för fjärde året i rad!
• Modern arbetsmiljö: våra lokaler är ljusa, moderna och centralt placerade i Huskvarna respektive Tenhult, vilket skapar en trygg och inspirerande arbetsmiljö
• Stark teamkänsla: Vi är stolta över att ha skapat en arbetsplats där kollegor stöttar varandra, delar kunskap och firar framgångar tillsammans
• Utvecklingsmöjligheter: Hos oss får du chans att utveckla din kompetens, ta ansvar för egna mottagningar och bidra till förbättringsarbete
Rosenhälsans vårdcentral med 12 600 listade patienter är en akademisk vårdcentral som är attraktiv, välfungerande och bra bemannad som finns i toppenfina lokaler i ett modernt vårdcentrum centralt i Huskvarna. Vi är en vårdcentral som tillsammans skapat en mycket bra arbetsmiljö genom att se möjligheter och hjälpa varandra. Vi arbetar aktivt med att alltid förbättra verksamheten.
Tenhults vårdcentral med ca 4500 listade är en attraktiv, välfungerande och bra bemannad vårdcentral som ligger mitt i det lilla samhället Tenhult med fräscha lokaler ca 8 km från Huskvarna och Jönköping. Tenhults vårdcentral tillhör Rosenhälsans vårdcentral så du kommer att vara anställd på Rosenhälsans vårdcentral med placering på Tenhults vårdcentral tillsvidare.
Omfattning
Heltid. Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete med telefonrådgivning och triagering, distriktssköterskemottagning, vår Närakut dagtid som är en sjuksköterske- och läkarbaserad akutmottagning, vaccinationsmottagning. Möjlighet finns att ha egen planerad mottagning med spetskompetens.
På vårdcentralen i Tenhult har vi ett mindre laboratorium där du kommer att läras upp att stötta vid behov. Vi planerar även att starta en Osteoporosmottagning.
På vårdcentralen Rosenhälsan har vi en välfungerande vårdsamordning där det är två vårdsamordnare som delar på uppdraget. En av våra vårdsamordnare går i pension därför söker vi någon som även har intresse för vårdsamordning och äldremottagning.
Vi är öppna för att ta tillvara dina kunskaper och önskemål.
Viss tjänstgöring på Närakuten i Jönköping kvällstid och helg förekommer.
Din kompetens/kvalifikationer
Du som söker är leg sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska alternativ leg sjuksköterska. Du får gärna ha erfarenhet av primärvård. Du har ett genuint intresse för människor och har patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge patienten bästa möjliga vård. Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat då du har initiativförmåga, är flexibel och har ansvarskänsla. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Som sjuksköterska hos oss får du alltid en individuellt anpassad och gedigen introduktion i vårt arbetssätt under de första veckorna, oavsett tidigare erfarenhet. För att säkra kvaliteten håller vi kontinuerlig utbildning för våra anställda.
Vi erbjuder även individuellt schema som är anpassat till verksamheten.
Frågor och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande verksamhetschef Birgitta Karlsved, tel 072-248 39 25 Facklig företrädare för vårdförbundet är Anna Wadskog och Karin Krantz Tel 010-242 35 50
Välkommen att söka jobbet via länken nedan.
Fast lön. Kollektivavtal finns.
