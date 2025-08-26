Distriktssköterska Inom Asih Dalens Sjukhus
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-26
Grunden i vår verksamhet är att vi ska möjliggöra för patienter att vara kvar hemma så långt det är möjligt. Vårt uppdrag är att se till att patienter och närstående får stöttning under tuffa behandlingar, kroniska sjukdomstillstånd samt god vård i livets slutskede. Vi har ett tätt samarbete med Capio SPSV Dalen som är en palliativa vårdavdelning. Vi utgår från Dalens sjukhus i Enskededalen och har ca 220 patienter anslutna till ASIH.
Din rollSom distriktssköterska arbetar du självständigt i patienternas hem. Du ska kunna prioritera och känna dig bekväm med att fatta beslut i samråd med kollegor, patienter och närstående. En del av dina arbetsuppgifter består av förskrivningar och vaccinationer. Du arbetar på schema med dag, kväll och helgtjänstgöring.
• En trygg anställning med Kollektivavtal, 37 timmar per vecka för heltid * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Som anställd har du fri tillgång till vårt stora moderna gym, även med gruppträningspass * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om digDu som söker är distriktssköterska, gärna med erfarenhet av palliativ vård eller ASIH. Körkort är ett krav.
Publicerat: 2025-08-26
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Ulrika Nilsson ulrika.nilsson2@capio.se 073-6618701 Jobbnummer
