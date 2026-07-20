Distriktssköterska/BVC till mottagning Svärdsjö
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-07-20
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Mottagning Svärdsjö är en liten landsbygdsenhet med knappt 5000 listade patienter i norra delen av Falu kommun, ca. 26 km från centrala Falun. Bussförbindelse finns. Enheten har ca. 22 anställda fördelat på läkare, distriktssköterskor/sjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor samt fysioterapeut, psykolog, vårdsamordnare och rehabkoordinator. Arbetsklimatet är gott och vi jobbar nära varandra och har ett prestigelöst förhållningssätt. Vi samarbetar regelbundet med mottagningen i Norslund och familjecentral Elsborg.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu dig - distriktssköterska alt. barnsjuksköterska som vill dela din tjänst mellan BVC sköterskeuppdraget och ordinär distriktssköterska i telefonrådgivning, mottagning och dagjoursverksamhet. Arbetet är flexibelt och omväxlande och du har stor frihet att själv lägga upp dina dagar då du har BVC verksamhet tillsammans med annan kollega, övriga dagar fördelas mellan de tre grundfunktionerna ovan.Kvalifikationer
Leg. sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska alt. barnsjuksköterska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker efter hand.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:625". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Marie Janers Marie.AlinJaners@regiondalarna.se Jobbnummer
10007563