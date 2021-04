Distriktssköterska/Barnsjuksköterska BVC - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-04-12Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna och gör skillnad för deras liv och hälsa. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter.2021-04-12Närhälsan Biskopsgården vårdcentral ligger på Hisingen i Södra Biskopsgården med ca 11500 listade invånare.Hos oss får du ett stimulerande arbete i ett mångkulturellt område. Vår verksamhet präglas av patientsäkerhet, servicekänsla och gott bemötande på alla nivåer. Här har vi roligt tillsammans och söker nu dig som vill bli en del av vårt team. Viktigast för oss är att du har ett engagemang och ett genuint intresse för våra patienter.Vi har ett gott samarbete med familjecentralen, barnmorskemottagningen, förebyggande socionomer samt öppna förskolan som alla finns i samma byggnad. Vårt arbetslag består idag av 6 erfarna BVC-sköterskor. Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team.Du har stor möjlighet till fortbildning och kompetenshöjning inom yrket via tex CBHV interna utbildningar. Läs om våra förmåner på Medarbetarportalen: http:// www.vgregion.se/jobba-i-vgr/Medarbetarportalen/ Om arbetetHos oss får du ett stimulerande arbete i ett mångkulturellt område. Du kommer ha hand om våra barn, enligt rikshandboken, från nyfödd till dess att skolhälsovården tar vid. Arbetet består i att självständigt lägga upp din mottagning enligt barnhälsovårdens basprogram, föräldrautbildning och hembesök.En viktig del i ditt arbete kommer vara ett samarbete med övriga aktörer på familjecentralen för att tillsammans driva familjecentralens utveckling. I arbetet ingår också handledning av studenter.Om digDu är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård eller inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom.Som person är du flexibel och trygg i såväl din yrkesroll som person och bidrar till en positiv stämning i arbetsgruppen. Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten, har lätt för att samarbeta samtidigt som du gillar att arbeta självständigt. Du har lätt för att samverka med andra verksamheter kring barn 0-6 år, exempelvis öppna förskolan. Ett gott bemötande mot patienter och kollegor är en självklarhet.Det är meriterande om du har några års yrkeserfarenhet och tidigare erfarenhet från primärvård och arbete på BVC.Intervjuer sker löpande under urvalsprocessen.Vi ser fram emot din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningFast månadslönSista dag att ansöka är 2021-05-03VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5683858