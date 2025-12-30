Distriktssköterska/barnsjuksköterska BHV
2025-12-30
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Barnhälsovården
Gotlands barnhälsovård präglas av den lilla organisationens fördelar med nära samverkan.
Här arbetar du med engagerade BHV-sjuksköterskor i en teamkänsla tillsammans med läkare, psykologer och kuratorer.
En av våra BHV-sköterskor ska vara tjänstledig under 2026, så nu söker vi en ny medarbetare för ett vikariat på 100%, till vår verksamhet i Visby. Vid behov kan även tjänstgöring förläggas på BVC Hemse eller Slite. Vikariatet sträcker sig i första hand till 2026-12-31 men kan bli förlängt.
Inom barnhälsovården på Gotland arbetar idag elva barnhälsovårdssjuksköterskor fördelade i Visby, Slite, och Hemse. Professionen arbetar med att stödja föräldrar i ett aktivt och gemensamt föräldraskap, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos små barn och deras föräldrar samt uppmärksamma och förebygga risker för små barn i deras närmiljö och i samhället.
Är du legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som barnsjuksköterska eller distriktssköterska och vill arbeta i en primärvård i framkant har du kommit rätt!Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna på BVC består av att driva din egen mottagning med sedvanliga BHV-kontroller enligt Barnhälsovård uppdrag 2020 samt Rikshandboken för barnhälsovård. Du ansvarar för att kalla familjerna till läkarmottagning som du har tillsammans med läkare från barn- och ungdomsmottagningen, göra hembesök hos nyfödda samt åtta månaders barn. Du kommer också få leda föräldraskapsstöd i grupp. Som sjuksköterska på BVC har du även kontakt med många andra verksamheter så som barnmorskemottagningen, BB, socialtjänsten, förskolor och barnhabiliteringen.
I din roll ansvarar du för cirka 50 nyfödda barn per år om du arbetar heltid. Vi arbetar bland annat med arbetsstöd som BarnSäkerhet, samtal med Icke Födande Förälder (IFF), EPDS, Infant Toddler Checklist (ITC) och Levnadsvanefrågor.
För att ni som BHV-sköterskor ska känna er trygga och kompetensutvecklas i er arbetsroll anordnas regelbundet utbildningsdagar för alla medarbetare på BVC Gotland samt håller vi arbetsplatsträffar, yrkestimmar och veckomöten, både fysiskt och digitalt.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Tjänsten kräver B-körkort och kunskap i svenska språket motsvarande C1.
Vi söker en kollega som är flexibel, lösningsorienterad, har vana i att arbeta självständigt men samtidigt tycker om att arbeta i grupp och känner ett engagemang i sitt arbete. Vi ser det som meriterade om du har arbetserfarenhet sedan tidigare inom barnhälsovård och utbildning i Motiverande samtal.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
