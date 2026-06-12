Distriktssköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Habo Visa alla sjuksköterskejobb i Habo
2026-06-12
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Bra Liv Habo vårdcentral
Bra Liv Habo vårdcentral
Vill du få möjlighet att jobba med primärvård på en utvecklingsorienterad vårdcentral?
Habo växer och så gör vi! Bra Liv Habo Vårdcentral är en del av primärvårdskoncernen Vårdcentralerna Bra Liv och bedriver primärvård vid 33 vårdcentraler inom Region Jönköpings län. Vi samverkar inom koncernen med kunskapsutbyte, med resurser och arbetar tillsammans för att du alltid ska kunna nå oss.
Bra Liv Habo har ca 10 650 listade patienter och bedriver primärvård i nära samarbete med våra närmaste vårdgrannar inom Habo Kommun; hemsjukvård, äldreboende och familjecentral innefattande BVC och MVC.
Rollen som sjuksköterska/distriktssköterska
Vi på Bra Liv Habo vårdcentral söker nu flera sjuksköterskor/distriktssköterskor, både för längre vikariat (mer än 1 år) och tillsvidaretjänst. Tjänsterna är planerade till 40 h/v, med start enligt överenskommelse. I tjänsten ingår viss kvälls- och helgtjänstgöring på Närakuten. Erfarenhet av primärvård och vårdcentralerna Bra Liv värdesätts särskilt.
Som person ska du kunna arbeta självständigt och med olika professioner. Ett omväxlande arbete i högt tempo, med varierande och sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral, där du tar emot planerade och oplanerade läkarbesök, ger rådgivning till våra listade patienter via digitala tjänster och telefon, teleQ. Meriterande är utbildad/intresserad av diabetes. Vi jobbar i team tillsammans med andra sjuksköterskor, läkare och vårdadministratörer. En erfaren distriktsläkare finns även att fråga vid dagligt behov, gällande patienter på plats och rådgivning på distans. Gemensamt med övriga vårdcentraler i Jönköpingsområdet, bemannar vi Närakuten i Jönköping på kvällar och helger.
Din blivande arbetsplats
Bra Liv Habo vårdcentral har ca 37 heltidstjänster, för nuvarande 14 sjuksköterskor, varav hälften är distriktssköterskor.
Hos oss får du ett spännande jobb där du gör skillnad. Du får en individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet, individuell kompetensutveckling och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter inom koncernen Vårdcentralerna Bra Liv, ex. Bra Liv Lära, en koncerngemensam utbildningsinsats för sjuksköterskor.
Bra Liv Habo är en välfungerade och hälsofrämjande vårdcentral. Du kommer att arbeta i en kreativ organisation med kompetenta kollegor. Vi eftersträvar en självklar samverkan mellan olika professioner för att nå det bästa resultatet för patienten.Publiceringsdatum2026-06-12Profil
Vi tror att du tycker att detta är en utmaning och en möjlighet att skapa bästa möjliga värde för patienten i samarbetet med dina kollegor. Du är öppen för förändringar och förbättringar och för att utveckla nya arbetssätt och kan kommunicera detta och på så sätt skapa engagemang och delaktighet. Du vågar ta beslut och tar sedan ansvar för dem.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
För att lyckas i din roll som sjuksköterska/distriktssköterska tror vi att du är engagerad, initiativtagande samt prestationsorienterad där du styrs av verksamhetens mål i dina prioriteringar, planering och agerande. Vidare har du fokus på helheten där du har en överblick över verksamheten och ser alla olika professioner. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Våra värderingar är omtanke, helhet och kvalitet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
• Arbete i en inspirerande arbetsgrupp med hög grad av samarbete och kommunikation
• Arbetstid mån-fre med flextidsavtal. Vi har öppet måndag kl. 7.00-18.00, måndag - fredag kl 7.00 - 17.00. Kvälls- och helgarbete förekommer på Närakuten.
• Möjlighet till deltagande i utvecklingsarbete
• Individuell kompetensutveckling
• Kollektivavtal
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Daniel Brandon tfn 010-242 48 55 eller daniel.brandon@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 24/6-2026 . Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B472/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9961265