Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla.
Till Doktor.se Norra Djurgårdens Vårdcentral söker vi nu en engagerad distriktssköterska som vill bli en del av ett härligt team och vill vara delaktig i att utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss.
Om rollen Som distriktssköterska på Doktor.se Norra Djurgårdens Vårdcentral arbetar du patientbaserat och evidensbaserat samt är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först.
Exempel på arbetsuppgifter:
Sedvanligt mottagningsarbete
Triagering via telefon/chatt och akuta patientflöden
Hjälper oss att utveckla primärvården genom att vara med på resan att implementera digifysiska processer
Om dig
För att trivas i rollen så är du trygg i din yrkesroll och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där du får chans att påverka och bidra med nytänkande. För rätt person finns storautvecklingsmöjligheter i denna roll. Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Legitimerad distriktssköterska
Erfarenhet inom diabetes är meriterande
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Vill du vara en del av oss?
På Doktor.se Norra Djurgårdens VC arbetar vi nära och tillsammans. Vi hjälps åt och tar ansvar för varandra. En bra arbetsdag är en dag när alla mår bra. Vi har en systervårdcentral i Nacka Strand som vi jobbar nära och tillsammans med. Vi ser gärna att du är flexibel och kan tänka dig att vara på båda enheterna.
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning
Din placering kommer vara på Doktor.se Norra Djurgårdens VC, Bobergsgatan 89-91, Stockholm
Kan det vara dig vi söker?
Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Detta är ett heltidsjobb.
Doktorse Nordic AB (org.nr 559058-0089), http://doktor.se
Doktor.se
