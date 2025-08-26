Distriktssköterska
Region Jämtland Härjedalen, Kälarne hälsocentral / Sjuksköterskejobb / Bräcke
2025-08-26
Region Jämtland Härjedalen, Kälarne hälsocentral i Bräcke
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansieradePubliceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Att arbeta som distriktssjuksköterska på Kälarne hälsocentral innebär både att arbeta med traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, arbetar i team tillsammans med läkare och övrig personal. Det kan även bli aktuellt med ett specialistområde som exempelvis diabetes.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska.
Du har ett genuint intresse för människor och har patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge patienterna bästa möjliga vård. Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat då du har initiativförmåga och ansvarskänsla. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Vi söker dig som vill arbeta för en god primärvård med hög tillgänglighet och kvalitet.
Vi värdesätter att du är engagerad och flexibel som person med en god samarbetsförmåga och vilja att vara med och utveckla verksamheten i andan av teamarbete.
Körkort för personbil är ett krav.
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C253844". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Kälarne hälsocentral Kontakt
Enhetschef Bräcke HC
Anders Åreng anders.areng@regionjh.se +4669316616 Jobbnummer
9475372