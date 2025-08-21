distriktssköterska
2025-08-21
Om Ataraxia Vårdcentral
Ataraxia vårdcentral är välrenommerad privatägd vårdcentral i Spånga som tillsammans tar hand om ca 5 000 patienter. Vi är ett härligt gäng som stöttar varandra och har ett gott samarbete och ett positivt arbetsklimat. På Ataraxia vårdcentral arbetar vi för kontinuitet för patienten och vårt mål är att ha hög tillgänglighet. Vi arbetar i moderna, ljusa lokaler som genomsyras av en lugn och välkomnande atmosfär. Här möts du av en arbetsplats där gemenskap, samarbete och högt i tak är en självklarhet. Hos oss är varje medarbetare en ovärderlig del av teamet.
Om rollen
Detta är en kombinerad roll där du kommer att arbeta som diabetessjuksköterska och distriktsköterska. Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för distriktsköterska på vårdcentral. Du kommer att arbeta på mottagningen med både planerade och akuta patienter, hemsjukvård, bemanna vår telefon för rådgivning och triagering. Du kommer även att arbeta med självständig mottagning med diabetespatienter där du har en egen väntelista som du kallar på årskontroller ifrån, i ett tätt samarbete med patientansvarig läkare.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 100% (kan diskuteras)
Kompetens: Distriktssköterska med förskrivningsrätt och erfarenhet från primärvård. Har B-körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
tomas.rosblom@ataraxiavardcentral.se
E-post: jean.ilia@ataraxiavardcentral.se Omfattning
