Distriktssjuksköterska på Danderyds vårdcentral
2025-09-01
Är du en engagerad och motiverad sköterska som delar vårt fokus på
god kvalitét?
Danderyds vårdcentral letar efter en kvalificerad sjuksköterska/ distriktssjuksköterska för att bli en viktig del av vårt fantastiska team.
Vi är en trivsam arbetsplats belägen i Mörby Centrum med högt i tak och positiv atmosfär.
Vår målsättning är att erbjuda bästa möjliga vård till nöjda patienter, men också
att skapa en positiv arbetsmiljö där våra medarbetare trivs, utvecklas och väljer att stanna. Du kan läsa mer om oss på Danderyds vårdcentralPubliceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som distriktssjuksköterska/erfaren sjuksköterska på Danderyds vårdcentral kommer du att utföra sedvanliga sköterskeuppgifter, inklusive planerade och oplanerade besök, samt telefonrådgivning.
Du kommer även att delta i hemsjukvården och handleda studenter.
För den som är specialistsjuksköterska inom områden
Astma/KOL, Hjärta/Kärl, Diabetes, Psykisk Ohälsa, Äldrevård, Vaccination erbjuds möjligheten att bedriva en självständig mottagning.
Vi värdesätter samverkan med andra vårdaktörer och arbetar aktivt med
Alltid Öppet Appen och journalsystemet TakeCare.Kvalifikationer
a) Distriktssjuksköterska med svensk yrkeslegitimation
b) Erfarenhet av primärvård/hemsjukvård är meriterande
c) Körkort är ett kravDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är flexibel, engagerad och positiv.
Laganda, förmågan att ta egna initiativ, intresse för vårdcentralens utveckling,
god organisationsförmåga är viktiga egenskaper.
Vi strävar efter att uppnå god kvalitét och nöjda patienter.
Förmåner
Som anställd hos oss erbjuder vi förmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och fri sjukvård i öppenvård.
Läs mer om våra förmåner här. Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid/deltid.
Flexibel arbetstid tillämpas när verksamheten så tillåter.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Är du en engagerad och motiverad distrikts sjuksköterska som delar vårt fokus på god kvalitét?
Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Vi går löpande igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Ansökningar endast via detta system, ansök genom att klicka på knappen "Ansök".
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
